Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο γιατροί κέντρου αισθητικής και θεραπειών οδηγούνται στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι Αρχές ερευνούν το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 84 λεπτών που μεσολάβησε από τη διακοπή της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.

Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στη νομιμότητα των ιατρικών πράξεων, στους τίτλους σπουδών των γιατρών και σε καταγγελίες πρώην ασθενών για αμφίβολης επιστημονικής βάσης θεραπείες.

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διενεργεί πειθαρχικό έλεγχο, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο των ιατρικών υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω διαδικτύου.

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Ενώ σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και ο κόσμος που τον αγάπησε αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, ένα άλλο κρίσιμο κεφάλαιο ανοίγει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι δύο γιατροί της Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, αναμένεται να οδηγηθούν στις 13:00 ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Είχαν ζητήσει και λάβει προθεσμία για σήμερα.

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Και πλέον δεν έχουν να απαντήσουν μόνο στο βασικό ερώτημα για το τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Έχουν συσσωρευτεί ερωτήματα για το ιατρείο, τις θεραπείες που πραγματοποιούνταν εκεί, τις άδειες, τους τίτλους σπουδών που προβάλλονταν, αλλά και σειρά μαρτυριών πρώην ασθενών.

Τα 84 λεπτά που ζητούν απαντήσεις

Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται το χρονικό της 9ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφθασε στο ιατρείο περίπου στις 13:55. Στις 14:14:10 τέθηκε σε λειτουργία το μηχάνημα INUS PHERESIS και άρχισε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στις 14:45:22 υπάρχει πλέον ένα εξαιρετικά κρίσιμο ψηφιακό τεκμήριο: φωτογραφία που φέρεται να τράβηξε η Ιωάννα Γάκα και δείχνει τον τραγουδιστή ξαπλωμένο, με κλειστά μάτια. Οι Αρχές ερευνούν ακριβώς ποια ήταν η κατάστασή του εκείνη τη στιγμή. Η φωτογραφία φέρεται να εστάλη στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός ιατρείου.

Στις 14:57 το μηχάνημα σταμάτησε.

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Η κλήση προς το ΕΚΑΒ καταγράφεται στις 16:21.

Δηλαδή 84 λεπτά αργότερα.

Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο χρονικό κενό που καλούνται σήμερα να εξηγήσουν οι κατηγορούμενοι: Τι έγινε μέσα σε αυτή τη μία ώρα και 24 λεπτά; Πότε αντιλήφθηκαν ότι ο Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει; Πότε διαπιστώθηκε η ανακοπή; Πότε άρχισε ΚΑΡΠΑ; Πότε χορηγήθηκε αδρεναλίνη; Και, κυρίως, γιατί δεν κλήθηκε νωρίτερα το ΕΚΑΒ;

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Όταν τελικά έγινε η κλήση, ο πρώτος διασώστης έφθασε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μόλις τρία λεπτά αργότερα, στις 16:24. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φωτογραφία που διαγράφηκε

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και ένα ακόμη ψηφιακό εύρημα.

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Η φωτογραφία του Μαζωνάκη που είχε τραβηχτεί στις 14:45:22 φέρεται να διαγράφηκε από το κινητό της γιατρού στις 19:09, πριν από τη μετάβαση του ζευγαριού στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, κατάφεραν να την ανακτήσουν.

Το γιατί τραβήχτηκε η φωτογραφία, ποια ακριβώς ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή εκείνη τη στιγμή, γιατί εστάλη και γιατί αργότερα διαγράφηκε αποτελούν προφανή ερωτήματα της ανάκρισης.

Το ιατρείο και η πλασμαφαίρεση

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Ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο αφορά τη δυνατότητα του συγκεκριμένου χώρου να πραγματοποιεί τέτοιου είδους πράξεις.

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Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, ο ΙΣΑ πραγματοποίησε έλεγχο, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία, έγγραφα και σκευάσματα. Παράλληλα έχει αναφερθεί ότι το ιατρείο διέθετε άδεια γενικού/παθολογικού ιατρείου και έχουν τεθεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσον επιτρεπόταν εκεί η πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης.

Ακόμη πιο σοβαρή είναι η πληροφορία ότι εκπρόσωπος του ΙΣΑ, η οποία είχε συμμετάσχει σε προηγούμενους ελέγχους, ανέφερε πως το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε παρουσιαστεί στα κλιμάκια κατά τους ελέγχους.

Από την «κβαντική» και τη σαμανική ιατρική στα βλαστοκύτταρα

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Η εικόνα που προέβαλλε το κέντρο μέσω των επαγγελματικών παρουσιάσεων ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη ενός συνηθισμένου ιατρείου.

Γινόταν αναφορά, μεταξύ άλλων, σε «κβαντική βιοανάδραση», εντοπισμό τοξικότητας, οζονοθεραπεία, υδροθεραπεία παχέος εντέρου, μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου, επιγενετικά τεστ τρίχας, ενδοφλέβιες θεραπείες, INUSpheresis και αυτόλογες θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Στο επαγγελματικό βιογραφικό της Ιωάννας Γάκα αναφέρονταν ακόμη βοτανοθεραπεία, ομοιοπαθητική, βελονισμός, σωματική ψυχοθεραπεία, νευροθεραπεία και «Shamanic Medicine». (Health Travel Conference)

Και εδώ ακριβώς αρχίζει ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο.

Το «πτυχίο» της Χαβάης

Η ίδια παρουσίαζε σε δημόσιο επαγγελματικό βιογραφικό ότι είχε αποκτήσει δεύτερο MSc στην «Quantum Medicine» από το «University of Hawaii» και ότι πραγματοποιούσε δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο με αντικείμενο τη νόσο Lyme. (Health Travel Conference)

Όμως δημοσιογραφική έρευνα του ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι στα επίσημα αρχεία εμφανίζεται ως ιατρός χωρίς αναγνωρισμένη ειδικότητα, ενώ οι τίτλοι που εμφάνιζε από τη Χαβάη χαρακτηρίζονται μη αναγνωρισμένοι. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στον Ιατρικό Σύλλογο είχε κατατεθεί το βασικό πτυχίο Ιατρικής, χωρίς να προκύπτει κατατεθειμένη αναγνωρισμένη ειδικότητα, ενώ το 2023 είχε παρουσιαστεί σε συνέδριο ως χειρουργός γυναικολόγος-μαιευτήρας. (Antenna) Πατήστε στο ΛΙΝΚ για το βίντεο.

Αυτό είναι ένα σημείο που χρειάζεται πλήρη θεσμική διερεύνηση: ποιος ακριβώς φορέας εξέδωσε τους συγκεκριμένους τίτλους, ποια είναι η ακαδημαϊκή τους ισχύς και αν έχουν οποιαδήποτε αναγνώριση στην Ελλάδα.

Ο ίδιος ο ΙΣΑ, την είχε καταγεγραμμένη ως γιατρό χωρίς ειδικότητα.

Οι μαρτυρίες για πανάκριβες θεραπείες

Παράλληλα, έρχονται στο φως μαρτυρίες πρώην ασθενών για τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου. Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για καταγγελίες και μαρτυρίες που ερευνώνται και όχι για δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

Μαρτυρία που δημοσιέυσε το «Πρώτο Θέμα» της Κυριακής κάνει λόγο για 350 ευρώ ακόμη και για απλή επίσκεψη και έως 7.000 ευρώ για συνεδρία πλασμαφαίρεσης. Μετά τη θεραπεία, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, προτείνονταν βιταμίνες και άλλα σκευάσματα που μπορούσαν να κοστίσουν περίπου 3.000 ευρώ επιπλέον.

Άλλη περίπτωση που περιγράφεται αφορά γυναίκα που προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί και, σύμφωνα με τη μαρτυρία, της προτάθηκε πρόγραμμα περίπου 10.000 ευρώ με ειδικά σκευάσματα.

Πρώην ασθενής περιγράφει επίσης μια διαδικασία κατά την οποία τοποθετούσε την παλάμη της πάνω σε μια πλάκα συνδεδεμένη με υπολογιστή και στη συνέχεια εμφανιζόταν πολυσέλιδη «διάγνωση» σχετικά με τρόφιμα που υποτίθεται ότι μεταβόλιζε ή δεν μεταβόλιζε ο οργανισμός της.

Κάποιες αντίστοιχες μαρτυρίες μού έχουν μεταφερθεί και προσωπικά από γνωστό γιατρό, ο οποίος λόγω της ιδιότητάς του στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ασχολείται με την υπόθεση. Τις αναφέρω ως πληροφορίες που απαιτούν έλεγχο και όχι ως αποδεδειγμένα περιστατικά.

Η καταγγελία για «καρκίνο»

Ακόμη σοβαρότερη είναι καταγγελία που ήρθε στο φως τις τελευταίες ώρες. Άνδρας υποστηρίζει ότι η Ιωάννα Γάκα είπε στη σύζυγό του ότι είχε καρκίνο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, μεταγενέστερες ιατρικές εξετάσεις δεν επιβεβαίωσαν κάτι τέτοιο. Η καταγγελία έχει δημοσιοποιηθεί και μένει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Φουστάνος: «Δεν υπάρχουν γιατροί–θαυματοποιοί»

Ιδιαίτερη σημασία έχουν όσα δήλωσε στην ΕΡΤ και τον Αντώνη Φουρλή, ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ανδρέας Φουστάνος.

Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο:

«Δεν υπάρχουν γιατροί-θαυματοποιοί».

Ο Ανδρέας Φουστάνος επισήμανε ότι δεν μπορεί να συγχέεται το lifestyle με την ιατρική και προειδοποίησε για την ανεξέλεγκτη ιατρική πληροφόρηση μέσω του Διαδικτύου. Τόνισε ότι υπάρχουν γιατροί που τηρούν τους επιστημονικούς κανόνες και τα πρωτόκολλα, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες αυτά παραβιάζονται. (HuffPost Greece) Πατήστε στο ΛΙΝΚ για το βίντεο.

Ζήτησε μάλιστα παρέμβαση της Πολιτείας απέναντι στην παραπλανητική ιατρική πληροφόρηση στο Διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας χρειάζεται προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα των social media και της διαδικτυακής προβολής. (HuffPost Greece)

Όσον αφορά τους δύο γιατρούς, διευκρίνισε ότι η πειθαρχική διαδικασία του ΙΣΑ είναι ανεξάρτητη από την ποινική έρευνα. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ αποφάσισε ομόφωνα την έναρξη αυτεπάγγελτου πειθαρχικού ελέγχου.

Σήμερα οι απαντήσεις στον ανακριτή

Σήμερα λοιπόν οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις.

Και το βάρος δεν βρίσκεται μόνο στο εάν η πλασμαφαίρεση συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – ζήτημα για το οποίο καθοριστικό ρόλο θα έχουν τα ιατροδικαστικά, ιστολογικά και τοξικολογικά ευρήματα.

Βρίσκεται και σε όσα ακολούθησαν.

Στη φωτογραφία των 14:45.

Στη διακοπή του μηχανήματος στις 14:57.

Στα 84 λεπτά σιωπής μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ στις 16:21.

Στη διαγραφή της φωτογραφίας.

Στο εάν ο χώρος μπορούσε νόμιμα και με ασφάλεια να πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση.

Στο ποια ήταν η πραγματική επιστημονική ιδιότητα και αναγνωρισμένη ειδικότητα των ανθρώπων που πραγματοποιούσαν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Και τελικά σε ένα ερώτημα που ξεπερνά ακόμη και τη συγκεκριμένη υπόθεση:

Ποιος ελέγχει στην Ελλάδα τι υπόσχεται ένας γιατρός, τι διαφημίζει στο Διαδίκτυο και ποιες πράξεις πραγματοποιεί πίσω από την πόρτα ενός ιδιωτικού ιατρείου;

Γιατί, όπως είπε ο Ανδρέας Φουστάνος, στην ιατρική «δεν υπάρχουν γιατροί–θαυματοποιοί».