Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών όπου θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν σήμερα οι 3 από τους φερόμενους ως εμπλεκόμενους στον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου ρομά, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αντίστοιχα, παραδόθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ασφάλεια Πατρών, γνωρίζοντας πως αναζητούνται και ότι σε βάρος τους θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

Στην συνέχεια, θα οδηγηθούν στον ανακριτή που χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των υπόλοιπων πέντε ανδρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται από την Αστυνομία ένα ακόμη άτομο.