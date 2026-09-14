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Από το απόγευμα της Κυριακής πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην εκκλησία για να αποτίσει φόρο τιμής στον ερμηνευτή κατά τη διάρκεια λαϊκής αγρύπνιας.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ζήτησε αντί για στεφάνια να πραγματοποιηθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece για την ενίσχυση του έργου του.

Η ταφή του καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν λάβει ειδικά μέτρα στην περιοχή για τη διαχείριση του πλήθους και την ομαλή διεξαγωγή της τελετής.

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Σήμερα στη μία το μεσημέρι θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αγία Τριάδα στη Νίκαια, εκεί όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να του πουν το «τελευταίο αντίο» στον δικό τους Γιώργο σε κλίμα σπαραγμού.

Δεκάδες χιλιάδες φίλοι, συγγενείς αλλά κυρίως θαυμαστές, συνάδελφοι και επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, ήτα ανάμεσα στο πλήθος που γέμισε ασφυκτικά τους δρόμους στην παλειά του γειτονιά για να το αποχαιρετίσουν.

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Η ταφή του αγαπητού ερμηνευτή θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία παρακαλεί αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές στον οργανισμό Humanity Greece.

Από το απόγευμα της Κυριακής, η σορός του Γ. Μαζωνάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στον Ναό όπου θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία κι ήταν η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδικοχαμένος τραγουδιστής.

Πολύ πριν την άφιξη της σορού και την εκκίνηση της αγρύπνιας, το απόγευμα της Κυριακής, ο κόσμος είχε συρρεύσει και περίμενε υπομονετικά υπό τους ήχους των τραγουδιών του για να δώσει το στερνό κατευόδιο στο μουσικό ίνδαλμά του και κατά τη μακρά διάρκεια της αναμονής περίσσεψαν τα σχόλια θαυμαστών του Μαζωνάκη τόσο για τη σημασία του στο λαϊκό τραγούδι, όσο και για τις συνθήκες της απώλειάς του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη ένωναν συχνά τις φωνές τους, τραγουδώντας όλοι μαζί μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή, με ιδιαίτερη αναφορά στα εμβληματικά «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» και «Ώρες μικρές».

Αρκετοί από τους θαυμαστές του είχαν φθάσει και αναμένεται να φθάσουν και σήμερα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν τον Γ. Μαζωνάκη από περιοχές εκτός Αθηνών, με πούλμαν ειδικά ναυλωμένα για την περίσταση.

Η αστυνομία από την Κυριακή έχει λάβει μέτρα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ΙΝ, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός, ενώ για να τηλεοπτικά συνεργεία έχει χωροθετηθεί ειδικό σημείο για την κάλυψη της τελετής και παράλληλα υπάρχει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.