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Η ίδια αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην τηλεοπτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η 38χρονη είχε εκφράσει επανειλημμένα στο παρελθόν την επιθυμία της να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί για να μεγαλώσει την οικογένειά της.

Αν και το φύλο του μωρού δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η οικογένεια αναμένει αγόρι.

Η κόρη της Σάσας Μπάστα, η επτάχρονη Ειρήνη, ζητούσε επίμονα από τους γονείς της να αποκτήσει ένα αδελφάκι.

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Το δεύτερο της παιδί περιμένει η γνωστή performer Σάσα Μπάστα μαζί με τον σύζυγός της, Δημήτρη Κουσαθανάς. Την επιβεβαίωση των φημών που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα έκανε η ίδια μέσω Instagram το μεσημέρι της Τρίτης:

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία..Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν.…Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες» έγραψε αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα στο πλατό της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου, όπου ήταν καλεσμένη και θα μιλήσει πρώτη φορά για τη ευτυχισμένη περίοδο που διανύει.

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Η Σάσα Μπάστα στο πλατό του The 2night show.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της η 38χρονη Σάσα Μπάστα δεν είχε κρύψει την επιθυμία της να αποκτήσει άλλο ένα παιδί: «Βασικά η κόρη μου με έχει κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Πιο πολύ μπορώ να επικοινωνώ πλέον με τα παιδιά παρά με τους μεγάλους», ανέφερε προσθέτοντας ότι η 7χρονη κόρη της, Ειρήνη, της ζητούσε επίμονα ένα αδελφάκι. «Προφανώς και μου ζητάει αδερφάκι. Πιστεύω όταν είναι η κατάλληλη ώρα, καλώς να έρθει», δήλωνε χαρακτηριστικά.

Η Σάσα Μπάστα με την σύζυγό της, Δημήτρη και την κόρη τους Ειρήνη.

Σάσα Μπάστα: Περιμένει αγόρι;

Και ενώ η ίδια δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το φύλο του παιδιού που περιμένει, οι φήμες λένε ότι είναι αγοράκι, κάτι που έχει ενθουσιάσει πολύ όλη την οικογένειά της. Εξάλλου και η ίδια έχει έναν μικρότερο αδελφό τον οποίο έχει όλα αυτά τα χρόνια υπό την προστασία της.

«Η κόρη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζω όλο στο έπακρο. Με βλέπεις πώς χαμογελάω όταν μιλάω για εκείνη. Νομίζω πως έχω αργήσει πάρα πολύ και το δεύτερο», είπε για τη μητρότητα και το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί» είχε πει τον Μάρτιο στη «Super Κατερίνα»

«Ήταν πολύ αστείο. Κάθε εβδομάδα έλεγαν “είναι έγκυος, είναι έγκυος”, αλλά δεν ήξεραν καν ότι είμαι σε σχέση. Με είχαν καλέσει σε συνέντευξη και ήμουν πέντε μηνών έγκυος και με ρωτούσαν “στα άμεσα σχέδιά σας θα θέλατε να κάνετε ένα παιδάκι;”. Τι να τους έλεγα εγώ τώρα; Ότι είμαι πέντε μηνών έγκυος;», είχε αποκαλύψει για την πρώτη της εγκυμοσύνη που προσπαθούσε να την κρατήσει κρυφή.