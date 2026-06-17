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Για το πως διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον στη σχέση με τον σύζυγό της περιέγραψε η Σάσα Μπάστα, αναφέροντας ότι όταν βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον, φροντίζει να του στέλνει φωτογραφίες της και πικάντικα, όπως είπε μηνύματα.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τον γάμο της με τον Δημήτρη Κουσαθανά, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη.

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Η Σάσα Μπάστα εξήγησε, πως το ζευγάρι περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου σε Αθήνα και Μύκονο, όταν ωστόσο είναι μακριά ο ένας από τον άλλο, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις κινήσεις που ακολουθεί για να κάνει αισθητή την ύπαρξή της στον σύζυγό της.

Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Αυτή η φλόγα που έχουμε βασίζεται στο ότι ο ένας στηρίζει πάντα τον άλλον. Είμαστε ακόμα στην καψούρα λέμε “μωρό μου, αγάπη μου, καψούρα μου, έρωτά μου, δεν θα φύγεις αν δεν με φιλήσεις, έφυγες χωρίς να με φιλήσεις;”. Εμείς ζούμε έξι μήνες στην Αθήνα και έξι μήνες στη Μύκονο. Έχουμε λίγο την απόσταση μέχρι να τελειώσει η κόρη μας το σχολείο. Οπότε, δεν θα στείλεις και μία όμορφη φωτογραφία; Να μην ξεχάσει και τι γυναίκα έχει. Δεν θα του στείλεις και ένα πικάντικο μήνυμα; “Σε σκέφτομαι τώρα και τέτοια”. Ε δεν πρέπει; Οι φίλοι μας μας κοροίδεύουν, αλλά δεν πειράζει».

Σάσα Μπάστα για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν το είδωλο μου»

Η εκρηκτική τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση που έχει από παιδί με την πίστη καθώς και στις συμβουλές που δέχθηκε από την αείμνηστη Γωγώ Μαστροκώστα για την επαγγελματική της διαδρομή.

Ειδικότερα, η Σάσα Μπάστα εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “είμαι παπαδοπαίδι. Ο παππούς μου, που μας μεγάλωσε κιόλας, ήταν παππάς. Όταν μιλάω για τον παππού μου αρχίζω να κλαίω και προσπαθώ να το διαχειριστώ κάθε φορά. Πάντα υπήρχε η θρησκεία στη ζωή μου, πάντα πίστευα και με εκνευρίζει πάρα πολύ το ότι κρίνουν την πίστη”.

“Σε αυτόν τον χώρο, τις μεγαλύτερες συμβουλές που μέχρι και σήμερα τις σκέφτομαι πολύ συχνά μου τις έχει δώσει η Γωγώ Μαστροκώστα. Ήταν το δικό μου είδωλο, να το πω έτσι. Ο λόγος που δεν μπορούσα να πάω στην κηδεία είναι ότι δεν “το ‘χω”, δεν μπορώ να πάω σε κηδείες” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Σάσα Μπάστα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

“Δηλαδή ούτε με πολύ κοντινούς μου ανθρώπους δεν “το ‘χω”. Με ενοχλεί και με πειράζει πάρα πολύ, επειδή έκλαιγα ήδη πολλές ημέρες πριν, δεν είχα το σθένος να καταφέρω να πάω”.



