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Η εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί θαυμαστές της εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη σωματική της εικόνα, σχολιάζοντας ότι η ηθοποιός φαίνεται αισθητά πιο αδύνατη.

Charlize theron signing autographs and taking photos with fans at ‘THE ODYSSEY’ premiere in Paris pic.twitter.com/tfa6ZnzFl8 Advertisement Advertisement July 8, 2026

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρευρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Dior, σχεδιασμένη από τον Τζόναθαν Άντερσον. Το λευκό φόρεμα με μαύρες δαντελένιες λεπτομέρειες και βαθύ ντεκολτέ τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.

Unfortunately Charlize Theron has been consumed by the Ozempic monster or maybe she wants to look like the ghost of her trans kid's future. pic.twitter.com/zHYVr3DmBC July 9, 2026

Βίντεο από την άφιξή της κυκλοφόρησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ωστόσο οι συζητήσεις στα social media επικεντρώθηκαν κυρίως στη μεταβολή της σιλουέτας της. Σε ορισμένα πλάνα, ο φωτισμός έκανε πιο εμφανή τα οστά στην περιοχή του θώρακα, γεγονός που οδήγησε πολλούς χρήστες να σχολιάσουν την εμφανή απώλεια βάρους της.

«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος», έγραψε χρήστης στο X ενώ άλλος σχολίασε: «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της».

Charlize Theron photographed at ‘THE ODYSSEY’ premiere in Paris. 📷 pic.twitter.com/TEsChBOjir — Film Crave (@_filmcrave) July 8, 2026

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διατύπωσαν εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο η ηθοποιός να έχει κάνει χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic ή άλλων αντίστοιχων σκευασμάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Παράλληλα, δεν έλειψαν και σχόλια που χαρακτήρισαν την εμφάνισή της ως «υπερβολικά αδύνατη» ή ακόμη και «ανησυχητική».

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The Ozempic look. Do these women really believe they look beautiful? The pre ozempic Charlize Theron was stunning. pic.twitter.com/pEhxV0N5kb — EcoCodex (@EcoCodex) July 10, 2026

Poor woman. Why can’t they see Ozempic makes them ugly? pic.twitter.com/D2ydaDcrGL — American Values 🇺🇸 (@AVGirl4Life) July 10, 2026

Charlize Theron sparks Ozempic rumors as she steps out for ‘The Odyssey’ red carpet. pic.twitter.com/DRsSD3TSlj Advertisement July 10, 2026