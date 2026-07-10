Η εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί θαυμαστές της εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη σωματική της εικόνα, σχολιάζοντας ότι η ηθοποιός φαίνεται αισθητά πιο αδύνατη.
Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρευρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Dior, σχεδιασμένη από τον Τζόναθαν Άντερσον. Το λευκό φόρεμα με μαύρες δαντελένιες λεπτομέρειες και βαθύ ντεκολτέ τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.
Βίντεο από την άφιξή της κυκλοφόρησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ωστόσο οι συζητήσεις στα social media επικεντρώθηκαν κυρίως στη μεταβολή της σιλουέτας της. Σε ορισμένα πλάνα, ο φωτισμός έκανε πιο εμφανή τα οστά στην περιοχή του θώρακα, γεγονός που οδήγησε πολλούς χρήστες να σχολιάσουν την εμφανή απώλεια βάρους της.
«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος», έγραψε χρήστης στο X ενώ άλλος σχολίασε: «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της».
Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διατύπωσαν εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο η ηθοποιός να έχει κάνει χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic ή άλλων αντίστοιχων σκευασμάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Παράλληλα, δεν έλειψαν και σχόλια που χαρακτήρισαν την εμφάνισή της ως «υπερβολικά αδύνατη» ή ακόμη και «ανησυχητική».
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Σαρλίζ Θερόν: Αντιδράσεις στα social media για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» – «Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος»
Η εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Οδύσσεια» στο Παρίσι προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί θαυμαστές της εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη σωματική της εικόνα, σχολιάζοντας ότι η ηθοποιός φαίνεται αισθητά πιο αδύνατη.
Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παρευρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Dior, σχεδιασμένη από τον Τζόναθαν Άντερσον. Το λευκό φόρεμα με μαύρες δαντελένιες λεπτομέρειες και βαθύ ντεκολτέ τράβηξε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί.
Βίντεο από την άφιξή της κυκλοφόρησαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ωστόσο οι συζητήσεις στα social media επικεντρώθηκαν κυρίως στη μεταβολή της σιλουέτας της. Σε ορισμένα πλάνα, ο φωτισμός έκανε πιο εμφανή τα οστά στην περιοχή του θώρακα, γεγονός που οδήγησε πολλούς χρήστες να σχολιάσουν την εμφανή απώλεια βάρους της.
«Την αγαπώ, αλλά έχει χάσει πολύ βάρος», έγραψε χρήστης στο X ενώ άλλος σχολίασε: «Ανησυχώ, όπως πολλοί εδώ. Τόσο αδύνατη! Ελπίζω όλα να είναι καλά μαζί της».
Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διατύπωσαν εικασίες σχετικά με το ενδεχόμενο η ηθοποιός να έχει κάνει χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους, όπως το Ozempic ή άλλων αντίστοιχων σκευασμάτων, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Παράλληλα, δεν έλειψαν και σχόλια που χαρακτήρισαν την εμφάνισή της ως «υπερβολικά αδύνατη» ή ακόμη και «ανησυχητική».