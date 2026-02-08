Με μια εμφάνιση υψηλής αισθητικής και ισχυρό συμβολισμό, η Σαρλίζ Θερόν έδωσε το «παρών» στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο/Κορτίνα 2026, κερδίζοντας τα βλέμματα τόσο για το στιλ της όσο και για το μήνυμα που επέλεξε να μεταφέρει.

Η βραβευμένη ηθοποιός βρέθηκε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Σαν Σίρο του Μιλάνου, όπου απηύθυνε λόγο στο κοινό υπό την ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης του ΟΗΕ, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και ελπίδας σε αθλητές και θεατές από όλο τον κόσμο.

Η Θερόν επέλεξε μια μακριά μαύρη τουαλέτα, με ιδιαίτερο άνοιγμα σε σχήμα καρδιάς στο ντεκολτέ, δίνοντας μια ρομαντική αλλά και δυναμική νότα στην εμφάνισή της. Τα μαλλιά της ήταν ίσια και λιτά, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ το look ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, σε απόλυτη αρμονία με το σύνολο.

Κατά την ομιλία της, η Σαρλίζ Θερόν αναφέρθηκε σε λόγια του Νέλσον Μαντέλα, απευθυνόμενη σε «αθλητές» και «θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου», λέγοντας:

«Η ειρήνη δεν είναι απλώς η απουσία σύγκρουσης. Η ειρήνη είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι μπορούν να ανθίσουν, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, δόγμα, θρησκεία, φύλο, τάξη, κάστα ή οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό δείκτη διαφορετικότητας».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «σήμερα, αυτό το μήνυμα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ», καλώντας το κοινό να δει τους Αγώνες πέρα από τη διάσταση του αθλητισμού:

«Ας είναι αυτοί οι Αγώνες κάτι περισσότερο από αθλητισμός. Ας είναι υπενθύμιση της κοινής μας ανθρωπιάς, του σεβασμού μας ο ένας προς τον άλλον, και ένα ηχηρό κάλεσμα για ειρήνη παντού».

Η τελετή έναρξης πλαισιώθηκε και από άλλες λαμπερές παρουσίες, με τη Μαράια Κάρεϊ να ανεβαίνει στη σκηνή για μουσική εμφάνιση, τον Αντρέα Μποτσέλι να προηγείται με ερμηνεία υψηλού συμβολισμού, ενώ συμμετοχή είχε και η Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε σε ενότητα αφιερωμένη στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.