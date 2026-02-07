Η Ολυμπιακή Φλόγα από χθες (6/2) το βράδυ άναψε σε Μιλάνο και Κορτίνα για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διαρκέσουν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου και φωτίζει όλη την Ανθρωπότητα.

Η Τελετή Έναρξης διεξήχθη ταυτόχρονα σε 4 τοποθεσίες, από το μυθικό στάδιο Σαν Σίρο έως τα αλπικά χωριά Κορτίνα, Πρεντάτσο και Λιβίνιο, για να γιορτάσει την «αρμονία» αυτών των διάσπαρτων Αγώνων.

Ο Πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, εγκαινίασε επίσημα απόψε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 με μια πολύχρωμη τελετή που αναδείκνυε την ιστορία, τις τέχνες και τη μόδα της χώρας, αλλά όπου δεν έλειψαν οι πολιτικές εντάσεις.

Ο 84χρονος Ματαρέλα μίλησε στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου, σε ένα πρωτοφανές θέαμα που συνδέθηκε και με εορτασμούς στο συνδιοργανωτή Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, πάνω από 400 χλμ μακριά. Στο στάδιο ήταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ οι αντιδράσεις του κοινού έδειξαν τις πολιτικές εντάσεις.

Ο Βανς δέχτηκε γιουχαΐσματα όταν εμφανίστηκε στην οθόνη να κυματίζει τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ η ανακοίνωση της ισραηλινής ομάδας προκάλεσε επίσης αποδοκιμασίες στο Μιλάνο, με τους ίδιους αθλητές να εισπράττουν επευφημίες στην Κορτίνα. Οι πέντε Ουκρανοί αθλητές στο Μιλάνο χειροκροτήθηκαν θερμά.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας: «Ας γιορτάσουμε όσα μας ενώνουν – όλα όσα μας κάνουν ανθρώπους».

Πηγή: Reuters

Η Τελετή εκτυλίχθηκε σε πολλαπλές τοποθεσίες, με τους αθλητές να παρελαύνουν και στα ορεινά θέρετρα του Λιβίνιο και του Πρεντάτσο. Για πρώτη φορά άναψαν ταυτόχρονα δύο Ολυμπιακοί βωμοί – στο Μιλάνο και στην Κορτίνα – με τον θρυλικό Αλμπέρτο Τόμπα και την Ντεμπορά Κομπανιόνι που είχαν την τιμητική τους.

Τα πρώτα σκηνικά του θεάματος απέτισαν φόρο τιμής στην ιταλική ομορφιά και στο μύθο του Έρωτα και της Ψυχής, καθώς και στους μεγάλους συνθέτες Βέρντι, Πουτσίνι και Ροσίνι. Η Αμερικανίδα σταρ Μαράια Κάρεϊ άνοιξε τις εκδηλώσεις ερμηνεύοντας στα ιταλικά το τραγούδι της δεκαετίας του 1950 «Nel blu, dipinto di blu» («Στο γαλάζιο, βαμμένο στο γαλάζιο») με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς»), αποσπώντας επευφημίες στο στάδιο «Σαν Σίρο» του Μιλάνου.

Στην Τελετή συμμετείχε ο τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, ο ηθοποιός και παραγωγός Πιερφραντσέσκο Φαβίνο, η τραγουδίστρια Λάουρα Παουζίνι και αποδόθηκε φόρος τιμής στον σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι που απεβίωσε τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: Reuters

Στο τέλος της Τελετής, η πρώην ιταλική σκιέρ αστέρας Αλμπέρτο Τόμπα ήταν η τελευταία λαμπαδηδρόμος και άναψε τον Ολυμπιακό βωμό κάτω από την Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο.

Αυτοί οι Αγώνες του Μιλάνο–Κορτίνα (6–22 Φεβρουαρίου), των οποίων οι διοργανώσεις εκτείνονται σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και σε επτά τοποθεσίες στη βορειοανατολική Ιταλία, αποτελούν μια λογιστική πρόκληση, ακόμα κι αν διεξάγονται σε «γνωστό έδαφος» (τις Άλπεις), μετά από τέσσερις πιο εξωτικές διοργανώσεις μεταξύ 2010 και 2022 (Βανκούβερ, Σότσι, Πιονγκτσάνγκ και Πεκίνο).

Παρών στην τελετή έναρξης ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του.

Πρώτη μπήκε στην παρέλαση των εθνών η Ελλάδα με Σημαιοφόρο την Νεφέλη Τίτα

Η Ελληνίδα αθλήτρια Νεφέλη Τίτα οδήγησε τους συναθλητές της του σκι αντοχής, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγελή, στην παρέλαση στο Πρεντάτσο, ενώ η αλπική σκιέρ Μαρία Ελένη Τσιόβολου παρέλασε στην Κορτίνα.

Η Τίτα επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή σημαιοφόρος της Ελλάδας, αντικαθιστώντας τον Αλέξανδρο Γκίννη.

Πηγή: Reuters

Η Ελλάδα ήθελε όλοι οι αθλητές της να παρελάσουν στο Σαν Σίρο, αλλά οι τοπικοί διοργανωτές απέρριψαν το αίτημα, προσπαθώντας να προκαλέσουν τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους αθλητές που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές μακριά από το Μιλάνο.

Ως τόπος γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα έχει πάντα την τιμή να είναι η πρώτη αποστολή στην Παρέλαση των Εθνών.

Διαδηλώσεις

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μιλάνο για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην παρουσία πρακτόρων της αμερικανικής υπηρεσίας ICE και στα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενόψει της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina.

Η κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποστείλει σημαντικό αριθμό ομοσπονδιακών υπηρεσιών, επικαλούμενη την προστασία των Αμερικανών επισκεπτών.

Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση προχώρησε στο κλείσιμο σχολείων στο κέντρο της πόλης και στον αποκλεισμό δρόμων, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια γύρω από την τελετή και να περιοριστούν οι κυκλοφοριακές πιέσεις. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Λεονάρντο ντα Βίντσι, μπροστά από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «ICE out».

Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκε πανό που καταδίκαζε την παρουσία της ICE, του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με το Reuters, οι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στη διοργάνωση των Αγώνων, χαρακτηρίζοντάς τους μη βιώσιμους λόγω του υψηλού κόστους στέγασης και της έλλειψης κοινωνικών υποδομών.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Reuters)

