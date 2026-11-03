Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», καταγγέλλοντας ότι χρήματα που προορίζονταν για τη θεραπεία του μικρού Άλεξ δεν δόθηκαν ποτέ στο παιδί.

Η ίδια είχε συμμετάσχει προσωπικά στην οικονομική ενίσχυση και είχε καλέσει το κοινό να συνεισφέρει, γεγονός που την οδήγησε σε αμφισβήτηση της μελλοντικής της συμμετοχής σε δωρεές.

Παρά την πικρία της, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια είναι υπαρκτά και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τέλος, επισήμανε την αναγκαιότητα ουσιαστικής κρατικής μέριμνας για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη, ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την οργή και την απογοήτευσή της για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, εξέφρασε η ηθοποιός Ευαγγελία Μουμούρη, αποκαλύπτοντας ότι είχε συμμετάσχει και η ίδια στην οικονομική ενίσχυση του μικρού Άλεξ, προκειμένου να μεταβεί στην Αμερική για τη θεραπεία του.

Με δύο βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για την προσωπική της εμπειρία από την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, στην οποία είχε καλέσει και άλλους πολίτες να συνεισφέρουν. Όπως υποστήριξε, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν δεν κατέληξε τελικά στο παιδί, γεγονός που την εξόργισε.

Advertisement

Advertisement

«Πριν λίγο καιρό είχα κάνει ένα βίντεο για να βοηθήσουμε τον Άλεξ να πάει στην Αμερική. Έδωσα κι εγώ χρήματα και έδωσαν και αρκετοί άλλοι. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν όλα στον Άλεξ. Τα πήρε η “Παιδική Χαρά” για τη χαρά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη»

Η ηθοποιός δεν έκρυψε την έντονη αγανάκτησή της για την εξέλιξη της υπόθεσης, λέγοντας ότι, παρά την πίστη της στη δικαιοσύνη, αισθάνεται πως η συγκεκριμένη περίπτωση έχει προκαλέσει μέσα της ακόμη πιο έντονα συναισθήματα.

«Απλώς ξέρεις μετά από αυτό, έχουν ξυπνήσει τα κατώτατα ένστικτά μου. Δηλαδή πιστεύω στη δικαιοσύνη, αλλά για κάποιον λόγο τώρα εμένα δεν μου φτάνει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, τα κατώτατα ένστικτα, θέλω να πάθουν κακό. Ας πούμε, αυτοί θέλω να πάθουν κακό τώρα. Δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά θέλω το κακό τους. Αυτό. Αυτό», δήλωσε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η εμπειρία αυτή κλόνισε την εμπιστοσύνη της στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια, σε τέτοιο βαθμό ώστε να σκέφτεται πως δεν θα προσφέρει ξανά χρήματα.

«Αυτό που σκέφτομαι, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι εγώ δεν θα ξαναδώσω λεφτά σε κανέναν», είπε.

Η έκκληση για τα παιδιά που χρειάζονται οικονομική βοήθεια

Παρά την απογοήτευσή της, η Ευαγγελία Μουμούρη υπογράμμισε ότι η υπόθεση της «Παιδικής Χαράς» δεν σημαίνει πως τα παιδιά για τα οποία γίνονται εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης δεν αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα υγείας.

Advertisement

Όπως εξήγησε, τα παιδιά είναι υπαρκτά και εξακολουθούν να χρειάζονται τη στήριξη του κόσμου.

«Βεβαίως αυτά τα παιδιά δεν είναι ψεύτικα παιδιά, δεν τα έφτιαξε, μακάρι να τα έφτιαχνε με AI η “Παιδική Χαρά” για να πάρει τα λεφτά μας. Οπότε αυτό που θα έλεγα θα ήταν “μπράβο σου ρε, είσαι μάγκας, με κορόιδεψες”, αλλά δεν πειράζει. Με έχουν κοροϊδέψει και άλλοι, δεν είναι κακό. Αλλά αυτά τα παιδιά είναι αληθινά. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είναι όντως άρρωστα», ανέφερε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην ανάγκη ουσιαστικής κρατικής στήριξης των οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ώστε να μη χρειάζεται να στηρίζονται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στις δωρεές.

Advertisement

«Μακάρι να μην χρειαζόταν η ιδιωτική πρωτοβουλία. Μακάρι να μπορούσε το κράτος να έδινε όλα αυτά τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται», κατέληξε.

Advertisement