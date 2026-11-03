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Η τενίστρια είχε προσφέρει το ποσό των 8.000 ευρώ τον περασμένο Αύγουστο με σκοπό την οικονομική στήριξη παιδιού που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Παρά την πικρία της για την εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης, η αθλήτρια προτρέπει τους πολίτες να συνεχίσουν να προσφέρουν βοήθεια σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

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Βαθύτατα πληγωμένη δηλώνει η Μαρία Σάκκαρη ως ένα από τα θύματα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», που προσέγγιζε και διάσημους ζητώντας οικονομική ενίσχυση, επικαλούμενη φιλανθρωπικές δράσεις.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αναφέρει σε story που έκανε στο Instagram ότι δυσκολεύεται να εκφράσει τη θλίψη και τον θυμό που νιώθει για την υπόθεση. Βέβαια, τονίζει ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθεια μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή».

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Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνίδα τενίστρια είχε δώσει 8.000 ευρώ τον Αύγουστο σε μια δράση με πρόσχημα να στηριχτεί οικονομικά ο μικρός Νικόλας που έδινε μάχη με τη λευχαιμία.

Η δήλωση της Μαρίας Σάκκαρη

«Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου.

Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη. Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται.

Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθεια μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή».