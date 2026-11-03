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Στη φυλακή οδηγείται η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που, με το πρόσχημα φιλανθρωπικών εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, θησαύριζε στις πλάτες ανυποψίαστων πολιτών, ενώ σκέλος της δικογραφίας αφορά σε στημένα παιχνίδια με την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων. Ο 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου, που επίσης απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

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Ένας κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο, ενώ την Πέμπτη απολογείται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ. Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της ΜΚΟ, ενώ η 35χρονη παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, λέγοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πολύ μικρότερα ποσά.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου που τα έπαιξε στον τζόγο, είναι εθισμένος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της.

Η αστυνομία ερευνά 92 εράνους που διενεργήθηκαν από τη ΜΚΟ για 74 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, όμως στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Η δράση τους όμως δεν σταμάτησε εκεί, αφού, για να αποκρύψουν την απάτη, δημιούργησαν διάφορους μηχανισμούς ξεπλύματος, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.