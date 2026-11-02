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Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία πολίτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ΜΚΟ χρησιμοποιούσε φωτογραφία νεκρού παιδιού από το εξωτερικό για να συγκεντρώσει χρήματα.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν συστήσει τρεις εικονικές εταιρείες για να νομιμοποιούν έσοδα από δωρεές που οικειοποιήθηκαν παράνομα.

Τα στοιχεία από την άρση του τραπεζικού απορρήτου αποκάλυψαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε προσωπικούς λογαριασμούς των κατηγορουμένων, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Η 35χρονη κατηγορούμενη αντιμετώπιζε παλαιότερα δικαστική καταγγελία από άλλη ΜΚΟ για απάτη, πλαστογραφία και υπεξαίρεση χρημάτων κατά τη διάρκεια προηγούμενης επαγγελματικής συνεργασίας της.

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Την ώρα που οι έξι συλληφθέντες για την αμαρτωλή ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» προετοιμάζουν την υπερασπιστική γραμμή, την οποία θα ακολουθήσουν ενώπιον του ανακριτή, έρχονται στο φως λεπτομέρειες για το πώς αποκαλύφθηκε η δράση της –κατά τις αρχές- εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, όλα ξεκίνησαν από ένα σχόλιο σε ανάρτηση της ΜΚΟ στο διαδίκτυο για τη συγκέντρωση χρημάτων για ένα παιδί με το όνομα «Ταξιάρχης». Η εκστρατεία ξεκίνησε, πολίτες δώρισαν από το υστέρημά τους και ξαφνικά σε μία ανάρτηση ένας χρήστης του διαδικτύου σχολίασε: «δεν ντρέπεστε να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες από ένα νεκρό μωρό στην Πολωνία;»

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Μία από τις γυναίκες, που είχε δωρίσει χρήματα, αποφάσισε να ασχοληθεί, έκανε δική της έρευνα, αναζητώντας πληροφορίες για τον Ταξιάρχη στο διαδίκτυο και διαπίστωσε ότι η ιστορία του ήταν πανομοιότυπη με εκείνη ενός μωρού από την Πολωνία, το οποίο όμως είχε φύγει από τη ζωή δύο χρόνια νωρίτερα.

Εκείνη ήταν που απέστειλε δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις αρχές και έτσι ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι, φθάνοντας τελικά στις συλλήψεις.

Σκάνδαλο με ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» Με τρεις εικονικές εταιρείες

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 37χρονος και η 35χρονη σύντροφός του, με την οποία έλαβε ένα εικονικό διαζύγιο τον περασμένο Απρίλιο, είχαν συστήσει τρεις εικονικές εταιρείες για να μπορούν μέσα από αυτές να εκδίδουν τιμολόγια και να προχωρούν σε απανωτές μεταφορές χρημάτων, για να «ξεπλύνουν» τα μαύρα χρήματα, που είχαν οικειοποιηθεί από τις δωρεές πολιτών, οι οποίοι πίστευαν πως με το υστέρημά τους βοηθούσαν παιδιά που το είχαν ανάγκη.

Η 35χρονη το 2018 συνεργαζόταν με μία άλλη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με συναφές αντικείμενο, αλλά η τότε πρόεδρός της είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος της για απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Πολύτιμα στοιχεία προέκυψαν και από τις άρσεις τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Σύμφωνα με αυτά, ο 37χρονος μέσα σε οκτώ χρόνια δήλωσε εισοδήματα 199.000 ευρώ και δαπάνες άνω των 220.000 ευρώ, αλλά μόνον στον έναν προσωπικό λογαριασμό του εντόπισαν 1.168.000 ευρώ. Από αυτά έκανε αναλήψεις σε μετρητά περίπου 532.000 ευρώ και 450.000 ευρώ μετέφερε σε άλλους λογαριασμούς του ιδίου και των συγκατηγορούμενών του.