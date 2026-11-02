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Ο ίδιος χαρακτήρισε ως απάτες τους ιδιωτικούς εράνους για τέτοιους σκοπούς και τόνισε πως κάθε τέτοια δραστηριότητα οφείλει να συνοδεύεται από ειδικό αίτημα στον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε την εντατικοποίηση των ελέγχων σε ιατρικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση παράνομων πρακτικών και διαφημίσεων.

Τέλος, αναγνώρισε την ύπαρξη ελλείψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση των προσπαθειών βελτίωσής του.

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Με αφορμή την απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που συγκέντρωνε χρήματα από δωρεές πολιτών για άρρωστα παιδιά, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το κράτος καλύπτει τις θεραπείες ασθενών στο εξωτερικό, εφόσον αυτές κρίνονται ιατρικά αναγκαίες.

«Δεν μπορεί να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, τα πληρώνει το κράτος»

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι, όταν οι θεράποντες γιατροί πιστοποιήσουν εγγράφως την ανάγκη μετάβασης ενός ασθενούς στο εξωτερικό για θεραπεία, το σχετικό κόστος καλύπτεται από το κράτος.

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«Δεν χρειάζεται να πληρώσεις από την τσέπη σου. Αν οι γιατροί γράψουν με χαρτί ότι πρέπει να πάει στην Ιταλία, θα πάει στην Ιταλία. Δεν μπορεί να μαζεύεις λεφτά για θεραπείες στο εξωτερικό, τα πληρώνει το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλα αυτά είναι απάτες, εγώ όταν βλέπω έναν ερανικό λογαριασμό τον στέλνω κατευθείαν στον εισαγγελέα», είπε χαρακτηριστικά και διευκρίνισε ότι για τη δημιουργία ερανικού λογαριασμού απαιτείται η υποβολή ειδικού αιτήματος στον ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εράνων για την κάλυψη ιατρικών εξόδων, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν σε πολλές περιπτώσεις πως υπάρχει κρατική πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση θεραπειών στο εξωτερικό.

Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, σε περιστατικά στα οποία, όπως είπε, έχει συνδράμει προσωπικά, τονίζοντας ότι έχει διαθέσει αεροσκάφος και έχει οργανώσει τη μεταφορά ανθρώπων από το Μαρόκο και το Ναϊρόμπι.

«Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο στην ανάγκη του», υπογράμμισε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι το ζήτημα των εράνων και των σχετικών οικονομικών συναλλαγών εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο απάτης.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα για τον έλεγχο των ιατρείων μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Καρνεάδου, κάνοντας λόγο για σημαντική ενίσχυση των ελέγχων, αναφέροντας ότι οι σχετικές διαφημίσεις (παράνομων ιατρικών επεμβάσεων) έχουν περιοριστεί κατά 99%.

«Λυπούμαι που έπρεπε να συμβεί το περιστατικό για να σφίξουν τα λουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που δέχεται, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να ανέχεται προσβλητικές συμπεριφορές.

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«Δεν είμαι τύραννος, υπουργός είμαι»

«Δεν είμαι τύραννος, υπουργός είμαι», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ανάληψη του υπουργικού αξιώματος δεν σημαίνει πως ο ίδιος οφείλει να αποδέχεται ύβρεις.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωσή του.

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