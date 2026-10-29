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Γύρο σκληρής αντιπαράθεσης άνοιξαν εντός της Ολομέλειας ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Παύλο Πολάκη. Ο υπουργός Υγείας, λίγη ώρα μετά τον καυγά του με τον Κυριάκο Βελόπουλο, βρέθηκε στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα έχοντας απέναντι του τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με το μενού της σύγκρουσης των δυο να περιλαμβάνει από καταγγελίες για κέντρα ευεξίας και να φτάνει μέχρι τα πτυχία τους.

«Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, έχεις ντροπή να ξαναπάς εκεί; Που διαφήμιζαν ότι κάνουν πλασμαφαίρεση; Πήγαινες και ξάπλωνες εκεί στο κρεβάτι, και έλεγες “εδώ η καλή ιατρική”» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Παύλος Πολάκης στοχεύοντας τον υπουργό Υγείας και αναφερόμενος σε κλινική της Γλυφάδας έχοντας στο φόντο της κριτικής του τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή.

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«Σε μένα δεν περνάνε αυτά»

«Πώς λες τόσα αισχρά ψεύδη; Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους. Κατσαπλιά! Πας και συκοφαντείς όποιον βλέπεις μπροστά σου. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Θα μας κάνεις και έλεγχο, εσύ με τα διπλά βιβλία. Σε έχω καταδικάσει σε όλα τα δικαστήρια, δεν έχεις πει μια συγγνώμη, έχεις γίνει ρεζίλι» ήταν η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν θα κάνει ο κάθε βάρβαρος, αγράμματος και άσχετος πολιτική στην Ελλάδα» πρόσθεσε, μάλιστα, σε ιδιαίτερα οξείς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας, παράλληλα, πως η ευεξία αποτελεί τμήμα της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως και πως δεν μπορεί η Ελλάδα να στερηθεί τις υπηρεσίες της επειδή το επιθυμεί ο Παύλος Πολάκης.

«Δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας»

«Δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας. Το να με λες εσύ εμένα αμόρφωτο, αυτό είναι ανέκδοτο από τα Lidl! Δεν συγκρινόμαστε, δεν συγκρίνονται τα πτυχία μας» ανταπάντησε ο Παύλος Πολάκης με ιδιαίτερη ένταση στον Άδωνι Γεωργιάδη, τονίζοντας πως η ιατρική ευεξίας και μακροζωίας δεν είναι παρά – όπως χαρακτηριστικά είπε- μια «απάτη» από «αμόρφωτους τσαρλατάνους» οι οποίοι παριστάνουν τους επιστήμονες, ενώ κάλεσε να μπει λουκέτο σε αυτές τις κλινικές.