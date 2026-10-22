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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας άσκησε κριτική στον υπουργό για τη συμμετοχή του σε πρόσφατη εκδήλωση με εκπροσώπους του Ισραήλ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε τις κατηγορίες περί υπονόμευσης εθνικών συμφερόντων και υπερασπίστηκε τη δημόσια υποστήριξή του στη στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τις αιτιάσεις περί μυστικής συνάντησης ως συνωμοσιολογία, τονίζοντας ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε φανερά με την παρουσία πλήθους προσκεκλημένων.

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Τα social media, οι ανήλικοι και ο «κόφτης» μπορεί να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ολομέλεια, ωστόσο, οι Άδωνις Γεωργιάδης και Αλέξανδρος Καζαμίας άρπαξαν την ευκαιρία να συγκρουστούν με φόντο την πρόσφατη συνάντηση Ελλήνων και Ισραηλινών στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε στην Ολομέλεια προκειμένου να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση μιλώντας για «εντελώς ακατανόητη» στάση που κρατά απέναντι στο νομοθέτημα και υποστήριξε πως αποτελεί τεράστιο ζήτημα δημόσιας Υγείας να ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο.

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«Το ΠΑΣΟΚ που θέλει να κυβερνήσει, το να λέει σήμερα “όχι”, αυτό είναι αίσχος. Πάτε με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μονο η ΝΔ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παιδιών» είπε, μεταξύ άλλων, με έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Για κομματικούς λόγους, επειδή δεν συμπαθείτε τον Μητσοτάκη, τον Άδωνι, τον Σκέρτσο, δεν ψηφίζετε το νομοσχέδιο. Αίσχος. Έπρεπε να έχει το 100% ψήφων το νομοσχέδιο» πρόσθεσε στο ίδιο ύφος και τόνο ο υπουργός Υγείας.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, αντικρούοντας την επίθεση που εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας, επιτέθηκε στον Άδωνι Γεωργιάδη με φόντο το «παρών» που έδωσε στην πρόσφατη συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη. «Τι ακριβώς κάνατε μαζί με το λόμπι τον Ισραηλινών; Το Ισραήλ φτιάχνει πυρήνα βουλευτών προς εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. Παριστάνετε τον πατριώτη, αλλά προσκυνάτε και υποτάσσεστε σε ξένα συμφέροντα, είστε υποδουλωμένος σε ξένο λόμπι, υπονομεύετε τα εθνικά συμφέροντα» κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης «σήκωσε το γάντι» απαντώντας στον Αλέξανδρο Καζαμία πως «όπου θέλω θα πάω, δεν είστε παιδονόμος ούτε αστυφύλακας». Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως «στηρίζω απολύτως την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ, δεν χρειαζόταν να πάω στην Αθηναϊκή Λέσχη. Σας επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς περί πατριωτισμού».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε, επικαλούμενος μάλιστα τη χθεσινή ανακοίνωση καταδίκης του τουρκολυβικού μνημονίου, πως τα συμφέροντα της χώρας μας εξυπηρετούνται από την συνεργασία μας με το Ισραήλ, ενώ υπογράμμισε πως ο ίδιος ουδέποτε έχει κρύψει τη δημόσια υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Απαντώντας ο Άδωνις Γεωργιάδης στα περί μυστικής συνάντησης στην Αθήνα έκανε λόγο για «παράνοια» και «συνωμοσιολογία», λέγοντας πως η συνάντηση ήταν «απολύτως φανερή», πως αυτή πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία 200 προσκεκλημένων, ανάμεσά τους η πρέσβης του Ισραήλ.

«Όσοι υποστηρίζετε τους Παλαιστινίους με τον τρόπο που κάνει η Κωνσταντοπούλου πλήττετε τα εθνικά συμφέροντα χώρας. Μην μου κάνετε εμένα μαθήματα πατριωτισμού στη Βουλή», τόνισε προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας και με δηκτικό τρόπο σχολίασε πως «δεν γνωρίζω για καμία ομάδα βουλευτών λόμπι στη Βουλή. Αν γίνει τέτοια ομάδα, σας παρακαλώ πολύ να με εγγράψετε πρώτο».

