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Νέα επίθεση κατά του Λάκη Λαζόπουλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τις δηλώσεις του ηθοποιού με τις οποίες χαρακτήρισε ως «καλή επιλογή» τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο μέχρι πρότινος στήριζε.

Ο υπουργός Υγείας, που νωρίτερα είχε κάνει και άλλη ανάρτηση για τις δηλώσεις του κωμικού, παραθέτει σε ανάρτησή του ένα άρθρο που είχε γράψει ο Λάκης Λαζόπουλος το 2015 εναντίον του, θυμίζοντας ότι δεν του είχε επιτρέψει να βγει στην εκπομπή του Αλ Τσαντίρι νιούζ. «Ενας γελοίος ήταν, ένας γελοίος παραμένει. Το ότι τώρα στηρίζει Σαμαρά είναι άλλο ένα δείγμα της γελοιότητας του, όπως τότε που υποστήριζε το αντιμνημόνιο και παράλληλα έβγαζε τα χρήματα του στο εξωτερικό για να τα σώσει από τον Τσίπρα που υποστήριζε» γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

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Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

Αυτό ήταν το άρθρο που είχε γράψει ο κ. Λάκης εναντίον μου, όταν δεν μου επέτρεψε να βγω στην εκπομπή του το 2015, ενώ με έβριζε επί δεκάλεπτο. Τελικά λίγο μετά έσβησε το άστρο του και αποσύρθηκε για χρόνια και εγώ συνέβαλα για να εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρόεδρος της ΝΔ και Πρωθυπουργός. Φυσικά με μισούσε και με μισεί αλλά εγώ κακίες δεν κρατώ. Ενας γελοίος ήταν, ένας γελοίος παραμένει. Το ότι τώρα στηρίζει Σαμαρά είναι άλλο ένα δείγμα της γελοιότητας του, όπως τότε που υποστήριζε το αντιμνημόνιο και παράλληλα έβγαζε τα χρήματα του στο εξωτερικό για να τα σώσει από τον Τσίπρα που υποστήριζε. Μας βάραγε πάντα, μας βαράει και τώρα, ο κόσμος του γύρισε την πλάτη τότε, θα το κάνει πάλι τώρα:

Αυτό ήταν το άρθρο που είχε γράψει ο κ. Λάκης εναντίον μου, όταν δεν μου επέτρεψε να βγω στην εκπομπή του το 2015, ενώ με έβριζε επί δεκάλεπτο. Τελικά λίγο μετά έσβησε το άστρο του και αποσύρθηκε για χρόνια και εγώ συνέβαλα για να εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρόεδρος της ΝΔ και… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026