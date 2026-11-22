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«Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη στάση του απέναντι στο Ισραήλ και στις σχέσεις Αθήνας και Τελ Αβίβ.

Η συνέντευξη δόθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026, στο Τελ Αβίβ, στον δημοσιογράφο του δικτύου Guy Azriel, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στο Ισραήλ.

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Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι η υποστήριξή του προς τη χώρα συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την εκτίμησή του για τα επιτεύγματά της στους τομείς της οικονομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει καταφέρει να αναπτύξει μια δημοκρατία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, μια πολυπολιτισμική κοινωνία και ένα ισχυρό οικονομικό και επιστημονικό περιβάλλον.

«Κάθε λογικός άνθρωπος επάνω στον πλανήτη πρέπει να σέβεται τον ισραηλινό λαό, για αυτό που έχετε καταφέρει. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, ήρθατε στο ιστορικό σας έδαφος, ανάμεσα σε εχθρούς που ήθελαν να σας καταστρέψουν και ιδρύσατε μία Δημοκρατία… πραγματικά σας θαυμάζω…», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.