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Σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας, δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ εάν το επέτασσε η λαϊκή βούληση.

Ο υπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στην πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στον πρωθυπουργό για τη διαχείριση ζητημάτων πολιτικής ευθύνης.

Τέλος, απέρριψε τις κατηγορίες περί γενικευμένης διαφθοράς, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην αναβάθμιση των μελλοντικών ιατρικών υπηρεσιών.

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Γράφουν Τέρενς Κουίκ και Αντώνης Φουρλής

Σε μια εκτενή συνέντευξη στη HuffPost, στους Τέρενς Κουίκ και Αντώνη Φουρλή, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανοίγει σχεδόν ολόκληρη την πολιτική ατζέντα. Από την ιστορική μνήμη του Πολυτεχνείου και τη Μεταπολίτευση μέχρι τις υποκλοπές, τη διαφθορά, τις κυβερνητικές συνεργασίες και τις προοπτικές της Νέας Δημοκρατίας.

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Παράλληλα, απαντά για τα κόκκινα δάνεια, αναγνωρίζει το πρόβλημα υποχρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και αποκαλύπτει πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική του μέλλοντος.

«Δέχθηκα 36 εμπρηστικές επιθέσεις – Δεν θα σταματήσω να λέω όσα πιστεύω»

Η συζήτηση ξεκινά με μια προσωπική ανάμνηση του Τέρενς Κουίκ από παλαιότερη συνέντευξή τους σε βιβλιοπωλείο της οδού Σόλωνος.

Ο υπουργός αποκαλύπτει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα των βιβλιοπωλείων του τερματίστηκε έπειτα από 36 εμπρηστικές επιθέσεις. «Δεν μπορούσαμε να επιβιώσουμε με τόσο μεγάλες ζημιές», αναφέρει, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να περιορίσει την ελευθερία έκφρασής του.

Χαρακτηρίζει τον εαυτό του προκλητικό, υπό την έννοια ότι δεν διστάζει να διατυπώσει απόψεις ακόμη και όταν γνωρίζει ότι θα προκαλέσουν αντιδράσεις. Στρέφεται ιδιαίτερα εναντίον της άκρας Αριστεράς, την οποία κατηγορεί για πολιτική βία, διατυπώνοντας παράλληλα αμφιλεγόμενες ιστορικές και ιδεολογικές εκτιμήσεις.

Πολυτεχνείο: «Τιμώ τους νεκρούς και όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία»

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Το πλέον φορτισμένο τμήμα της συνέντευξης αφορά την επέτειο του Πολυτεχνείου και τη δημόσια αντιπαράθεση που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι του αποδόθηκε μια θέση την οποία ουδέποτε διατύπωσε: ότι δεν υπήρξαν νεκροί στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. «Ένας νεκρός να έχει υπάρξει, είναι ένας νεκρός. Και εδώ δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Και είναι αποδεδειγμένοι, καταγεγραμμένοι», τονίζει.

Επικαλείται το εισαγγελικό πόρισμα Τσεβά και άλλες ιστορικές έρευνες, επιμένοντας στη διάκριση ανάμεσα στους θανάτους εντός του κτιρίου και στα θύματα της καταστολής στους γύρω δρόμους.

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Ωστόσο, τα ιστορικά στοιχεία και η έρευνα για τους νεκρούς δεν εξαντλούνται σε αυτή τη διάκριση. Η ιστορική τεκμηρίωση έχει καταγράψει θύματα της καταστολής, ενώ η έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχει ταυτοποιήσει 24 περιπτώσεις νεκρών.

Ο υπουργός δηλώνει κατηγορηματικά ότι τιμά την εξέγερση ως τη μεγαλύτερη οργανωμένη εκδήλωση αντίστασης στη δικτατορία. Εκείνο που απορρίπτει είναι, όπως λέει, η πολιτική εκμετάλλευση του γεγονότος από συγκεκριμένες δυνάμεις της Αριστεράς.

«Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε μαέστρος της Μεταπολίτευσης»

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Ιδιαίτερα θερμά λόγια επιφυλάσσει για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο υπουργός υποστηρίζει ότι ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκε το 1974 να διαχειριστεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη ιστορική συγκυρία, με έναν κρατικό μηχανισμό συνδεδεμένο με τη δικτατορία και μια κοινωνία βαθιά διχασμένη.

«Μαέστρος», τον χαρακτηρίζει. Θεωρεί ότι δύο είναι οι σημαντικότερες παρακαταθήκες του: η ομαλή δημοκρατική μετάβαση και η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Υπερασπίζεται συνολικά τη Μεταπολίτευση, την οποία περιγράφει ως τη μακροβιότερη και περισσότερο ευημερούσα περίοδο δημοκρατικής ομαλότητας του νεότερου ελληνικού κράτους.

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Υποκλοπές και κυβερνητικές παραιτήσεις

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Για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Άδωνις Γεωργιάδης διαχωρίζει την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ από την υπόθεση του λογισμικού Predator. Υπενθυμίζει ότι ο πρωθυπουργός ανέλαβε πολιτική ευθύνη για την πρώτη περίπτωση, ενώ υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχθεί κυβερνητική εμπλοκή στο Predator.

Πρόκειται για τη θέση του υπουργού, καθώς η υπόθεση έχει αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης και δημόσιας αντιπαράθεσης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών, υποστηρίζει ότι το κρίσιμο δεν είναι εάν γίνονται λάθη, αλλά πώς αντιδρά η κυβέρνηση. «Οι άνθρωποι κάνουν λάθη», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιδείξει άμεση αντίδραση όταν προκύπτουν ζητήματα πολιτικής και ηθικής τάξης.

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Διαφθορά και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η εικόνα είναι άδικη και ψευδής»

Ο υπουργός απορρίπτει την εικόνα γενικευμένης διαφθοράς που, όπως υποστηρίζει, επιχειρεί να διαμορφώσει η αντιπολίτευση. Επικαλείται τη λειτουργία ηλεκτρονικών ελεγκτικών μηχανισμών, την ενίσχυση της ΑΑΔΕ και την πρόοδο στην είσπραξη του ΦΠΑ.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί υπερβολικές ορισμένες κατηγορίες και εκτιμά ότι υπήρξαν περιπτώσεις στελεχών που απομακρύνθηκαν χωρίς να είναι πολιτικά αναγκαίο. Οι εκτιμήσεις του αυτές δεν αναιρούν την ανάγκη ανεξάρτητης διερεύνησης των καταγγελιών και των ευθυνών.

Σαμαράς: «Του οφείλω ευγνωμοσύνη – Εύχομαι να μην ιδρύσει κόμμα»

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον όταν τίθεται το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι τα προσωπικά του αισθήματα απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό παραμένουν αναλλοίωτα.

«Και ευγνωμοσύνη αισθάνομαι», αναφέρει, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διατήρηση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Δεν κρύβει, ωστόσο, την αντίθεσή του στην πιθανότητα νέου πολιτικού εγχειρήματος. «Εξακολουθώ να εύχομαι να μην το κάνει», δηλώνει.

Εάν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει τελικά στην ίδρυση κόμματος, ο υπουργός αναγνωρίζει ότι θα βρεθεί αντικειμενικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκτιμά, πάντως, ότι οι εκλογικές απώλειες για το κυβερνών κόμμα θα είναι περιορισμένες.

ΠΑΣΟΚ: «Αν το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, μπορούμε να συγκυβερνήσουμε»

Από τις σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις της συνέντευξης είναι η σαφής τοποθέτησή του για το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.

«Εάν το μεγάλο αφεντικό, ο ελληνικός λαός, μας διέταζε να κάνουμε συγκυβέρνηση, εμείς με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε», δηλώνει. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι προσωπικά προτιμά τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, επειδή θεωρεί ότι λαμβάνουν ταχύτερα αποφάσεις.

Επικαλείται την εμπειρία του από κυβερνήσεις συνεργασίας, όπου οι συνεχείς διαπραγματεύσεις συχνά καθυστερούν τη λήψη αποφάσεων. Για την αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι, παρά την πολυετή παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Τσίπρας: «Δεν μπορεί να αλλάξει – Το rebranding δεν με πείθει»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του. «You cannot teach an old dog new tricks», λέει, χρησιμοποιώντας την αγγλική παροιμία για να υποστηρίξει ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να αλλάξει πολιτική συμπεριφορά.

Αμφισβητεί επίσης τη δημοσκοπική δυναμική μιας πιθανής επιστροφής του, συγκρίνοντας τα σημερινά υποθετικά ποσοστά με το εκλογικό αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.

Funds και κόκκινα δάνεια: «Υπήρξαν υπερβολές»

Στο ζήτημα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ο υπουργός αναγνωρίζει ότι υπήρξε περίοδος κατά την οποία τα funds ξεπέρασαν τα όρια. Υποστηρίζει ότι η εξυγίανση των τραπεζών ήταν αναγκαία για την επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά παραδέχεται πως η διαδικασία προκάλεσε σοβαρό κοινωνικό πόνο.

Δηλώνει επίσης ότι υποστηρίζει την ιδέα να είχε δοθεί εξαρχής στους δανειολήπτες δικαίωμα προτεραιότητας για την εξαγορά των δανείων τους.

Ο Τέρενς Κουίκ μεταφέρει και προσωπική εμπειρία από τη συμπεριφορά εταιρείας διαχείρισης εξυπηρετούμενου δανείου, με τον υπουργό να απαντά ότι το νεότερο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερες υποχρεώσεις ενημέρωσης.

ΕΣΥ: «Ναι, υπάρχει υποχρηματοδότηση»

Στο σημαντικότερο ίσως σημείο της συζήτησης για την Υγεία, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνωρίζει ευθέως ότι το ΕΣΥ αντιμετωπίζει πρόβλημα χρηματοδότησης.

Εκτιμά ότι η Ελλάδα υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου ως ποσοστό του ΑΕΠ, συνδέοντας τη διαφορά με τις υψηλές αμυντικές δαπάνες και το κόστος του ασφαλιστικού συστήματος.

Υπερασπίζεται παράλληλα τις ιδιωτικές δωρεές προς τα δημόσια νοσοκομεία, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές υπάρχουν και σε οικονομικά ισχυρότερες χώρες. Αναφέρεται ακόμη στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης φαρμάκων μέσω Διαδικτύου, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα συνεργάζεται ενεργά με τις διεθνείς αρχές.

Ενέσεις αδυνατίσματος, τα δύο ψηφιακά ρολόγια που φοράει, τένις και τεχνητή νοημοσύνη

Η συνέντευξη ολοκληρώνεται σε πιο προσωπικό τόνο. Ο υπουργός χαρακτηρίζει χρήσιμα τα σύγχρονα φάρμακα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, επιμένοντας ότι πρέπει να συνδυάζονται με αλλαγές στον τρόπο ζωής, άσκηση και ιατρική παρακολούθηση.

Μιλά για την αγάπη του στο τένις, την υποστήριξή του στον Παναθηναϊκό και τα δύο smart ρολόγια που φοράει και που χρησιμοποιεί για την παρακολούθηση της φυσικής του κατάστασης.

Αποκαλύπτει μάλιστα το ενδιαφέρον του για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν δεδομένα υγείας, με στόχο την πρόληψη ασθενειών και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών περίθαλψης.

Μια συνέντευξη με έντονες αντιπαραθέσεις, ιστορικές αναφορές και πολιτικές προβλέψεις, στην οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε να υπερασπιστεί τόσο τις προσωπικές του επιλογές όσο και την κυβερνητική πολιτική, χωρίς να αποφύγει την αναγνώριση προβλημάτων, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας.