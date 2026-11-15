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Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο περιστατικό μεταφοράς της προϊσταμένης της Επιθεώρησης σε νοσοκομείο, αποδίδοντας την κατάστασή της στην έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παράλληλα, ο υπουργός επικαλέστηκε καταγγελίες εργαζομένων του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της κ.

Κωνσταντοπούλου, αμφισβητώντας τους ισχυρισμούς της περί οργανωμένης επίθεσης εναντίον της.

Γεωργιάδης σχολίασε επικριτικά τη στάση της πολιτικού, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί εντάσεις σε συνεργάτες και αντιπάλους, ενώ αμφισβήτησε τη συνωμοσιολογική προσέγγιση που υιοθετεί η ίδια.

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Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, με αφορμή το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας και τη μεταφορά της προϊσταμένης της υπηρεσίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», μετά την έντονη αντιπαράθεσή της με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι έρχεται συστηματικά σε αντιπαράθεση με όσους συναντά, κάνοντας αναφορά στις επανειλημμένες επισκέψεις της στην Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά και στις καταγγελίες των διασωστών του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της.

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«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει οκτώ φορές, εννέα, στην Επιθεώρηση Εργασίας. Έχει πλακωθεί με όλους, με όποιον βρήκε μπροστά της», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην υπόθεση που αφορά την καταγγελία πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η πρόεδρος του κόμματος συγκρούστηκε με περισσότερους από έναν επιθεωρητές που ανέλαβαν τη διερεύνησή της.

Όπως περιέγραψε, ο πρώτος επιθεωρητής βρέθηκε αντιμέτωπος με μήνυση της κ. Κωνσταντοπούλου και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

«Τον πρώτο επιθεωρητή τον έστειλε στο τμήμα, κάνοντάς του μήνυση, και έμεινε ένα βράδυ στο τμήμα. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ασυλία και πήγε και του έκανε μήνυση. Τον συνέλαβαν τον πρώτο επιθεωρητή με το αυτόφωρο», ανέφερε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό, η κ. Κωνσταντοπούλου παρέμεινε έξω από το αστυνομικό τμήμα κατά τη διάρκεια της νύχτας, διαμαρτυρόμενη προς τους αστυνομικούς. «Έμεινε όλο το βράδυ στο τμήμα και εκείνη ήταν απ’ έξω και ούρλιαζε στους αστυνομικούς», υποστήριξε.

Στη συνέχεια, όπως είπε, την υπόθεση ανέλαβε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια που μεταφέρθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». «Δεν συνέχισε την υπόθεση, την πήρε η προϊσταμένη, η κυρία για την οποία μιλάμε τώρα», σημείωσε.

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Γεωργιάδης για το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε εκτενώς και στο επεισόδιο της Πέμπτης, κατά το οποίο η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Όπως υποστήριξε, είχε προηγηθεί έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της εξέτασης της καταγγελίας πρώην εργαζομένης της Πλεύσης Ελευθερίας για ζητήματα εργατικής νομοθεσίας.

«Η κυρία προϊσταμένη βρέθηκε στο Γεννηματάς με σοβαρό επεισόδιο. Χρειάστηκε σοβαρή προσπάθεια για να επανέλθει σε μια ήρεμη κατάσταση», είπε, αποδίδοντας την κατάστασή της στην ένταση που προηγήθηκε.

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Παράλληλα, σχολίασε ειρωνικά τις καταγγελίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί οργανωμένης επίθεσης εναντίον της. «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;», διερωτήθηκε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «μανία καταδίωξης», χρησιμοποιώντας παράλληλα ψυχιατρικούς όρους για να σχολιάσει τη συμπεριφορά της.

Οι καταγγελίες των διασωστών του ΕΚΑΒ

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, σχετικά με τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου προς το πλήρωμα του ασθενοφόρου που κλήθηκε στο περιστατικό.

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«Έχει πλακωθεί με τους διασώστες, τσακώνεται με τους διασώστες του ΕΚΑΒ», υποστήριξε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να απευθύνθηκε ειρωνικά στους διασώστες, κατηγορώντας τους ότι κάνουν «show» και εργαλειοποιούν το περιστατικό.

Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε, επίσης, τη δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, για το συμβάν, σχολιάζοντας:

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«Και ο κύριος Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ, που έβγαλε ανακοίνωση, που είναι ΠΑΣΟΚ, και αυτό σε συνεννόηση μαζί μου δηλαδή;».

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Στη συνέχεια επανέλαβε: «Δηλαδή όλος ο πλανήτης συνωμοτεί κατά της Κωνσταντοπούλου; Οι πάντες;».

Η αναφορά σε βουλευτή και το σχόλιο για τους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο υπουργός υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και δημόσιους λειτουργούς, ενώ ανέφερε ότι η συμπεριφορά της προκαλεί ένταση ακόμη και σε βουλευτές άλλων κομμάτων.

«Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου», ανέφερε, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του συγκεκριμένου βουλευτή.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στον ισχυρισμό του περί «μανίας καταδίωξης», σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πιθανό όλοι όσοι έρχονται σε αντιπαράθεση με την κ. Κωνσταντοπούλου να βρίσκονται σε συνεννόηση εναντίον της.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει τη συνωμοσιολογία σε άλλο επίπεδο», είπε.

Αναφερόμενος, τέλος, στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας σχολίασε: «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να τους κυβερνήσει για λίγο, να δουν τι εστί βερίκοκο».

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης έθεσε το ερώτημα: «Η οικογένειά της δεν θα πρέπει να την προστατεύσει;».