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Η ίδια υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να υιοθετήσει έντονο ύφος επειδή οι συνεχείς διακοπές από τον συνομιλητή της δεν της επέτρεπαν να ολοκληρώσει τις θέσεις της.

Παρά τις επικρίσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η βουλευτής δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να ανακαλέσει τις απόψεις της, καθώς εκφράζουν την πολιτική της πεποίθηση.

Επιπλέον, η Κατερίνα Ταγαρά επιμένει στο αίτημά της για διαφάνεια σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Τέλος, η βουλευτής τονίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί δυναμικά τον χρόνο λόγου που της αναλογεί για να εκπροσωπεί το κόμμα της.

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24 ώρες μετά, το στιγμιότυπο συνεχίζει να κυκλοφορεί στα social media και να συγκεντρώνει views: Η Κατερίνα Ταγαρά, βουλευτής Κορινθίας του ΠΑΣΟΚ, φωνάζει «να φύγει η κυβέρνηση, να έρθει ο Ανδρουλάκης» σε τηλεοπτικό πάνελ του Kontra, κι ένα απόσπασμα λίγων δευτερολέπτων γίνεται viral. Η ίδια έρχεται στη HuffPost για να απαντήσει γι αυτό το “θερμό” επεισόδιο, χωρίς να υποχωρεί σε τίποτα από όσα υποστήριξε…

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Μια συζήτηση που ξέφυγε

Το πάνελ είχε ως θέμα το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και τον ρόλο της Τουρκίας και της Γαλλίας. Η Κατερίνα Ταγαρά συγκρούεται με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, και στη συνέχεια παρεμβαίνει με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας όσα είπε η βουλευτής.

Η Κατερίνα Ταγαρά περιγράφει μια συζήτηση όπου δεν της δίνεται ο λόγος. Όπως λέει, περιμένει τη σειρά της να εξηγήσει, αλλά εκείνη δεν έρχεται ποτέ, γιατί ο συνομιλητής της τη διακόπτει «συνεχώς και αδιαλείπτως» με στόχο να μην ακουστεί. Αναγκάζεται, λέει, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να γίνει πιο έντονη για να τη ακούσουν οι τηλεθεατές. Παραδέχεται ότι η τηλεόραση μεγεθύνει: αυτό που βγήκε στην οθόνη ήταν πιο έντονο από ό,τι αντιλήφθηκαν όσοι ήταν στο στούντιο.

«Δεν είμαι influencer, δεν είμαι διασημότητα»

Στο σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη, που αναρωτήθηκε στα social media με τη φράση – μεταξύ άλλων – “ποια είναι αυτή η κυρία;” η Κατερίνα Ταγαρά δεν σκοπεύει να απαντήσει. Λέει ότι δεν έχει πρόβλημα να μην τη γνωρίζει και ότι ίσως δεν θυμάται πως έχουν ξαναβρεθεί σε άλλο κανάλι. Η αναγνωρισιμότητα, επισημαίνει, δεν την αφορά, παρά μόνο στην Κορινθία και στους συμπολίτες της. «Δεν είμαι influencer. Δεν είμαι διασημότητα», τονίζει, περιγράφοντας τον εαυτό της ως έναν «απλό άνθρωπο», ταπεινό αλλά και δυναμικό.

Η βουλευτής εξηγεί ότι επέλεξε να πολιτευτεί στα 51 της, επειδή πιστεύει ότι τέτοιες καταστάσεις δεν αντιμετωπίζονται όταν είσαι πολύ νέος. Θεωρεί ότι το βίντεο «ράφτηκε» για να φανεί ότι είναι «η τρελή του χωριού» και ότι όσοι “προσκυνούν τη ΝΔ” – δημοσιογράφοι, στελέχη ή οπαδοί, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά – προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν εις βάρος της.

«Αν δεν μπορώ να υπηρετήσω τον ρόλο μου, θα πάω σπίτι μου»

Η Κατερίνα Ταγαρά δεν ζητά συγγνώμη για το περιεχόμενο της έντονης δημόσιας τοποθέτησής της. Επιμένει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει «σήμερα, χθες», και ότι πρόκειται για πεποίθηση, όχι για στιγμιαίο ξέσπασμα. Ο ρόλος της, λέει, είναι να εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση. Και αν δεν μπορεί να τον υπηρετήσει, θα πάει σπίτι της.

Αφήνει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να το επαναλάβει. Όταν δεν της δίνεται ο λόγος, όπως λέει, ανεβάζεις λίγο τον τόνο για να σε ακούσει ο κόσμος. Την ίδια στιγμή δηλώνει ότι τάσσεται κατά της τοξικότητας και λέει ότι δεν της αρέσουν η ειρωνεία και η απαξίωση του συνομιλητή, ιδίως όταν στοχοποιείται ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ερώτημα για τη ρηματική διακοίνωση

Στην ουσία του θέματος, η Ταγαρά επαναλαμβάνει το αίτημα που, όπως λέει, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει στο πάνελ. Αν, όπως υποστηρίζει η Ντόρα Μπακογιάννη, το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου και της βυθομέτρησης είναι «χαμηλής διπλωματίας», τότε η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να μην καταθέσει το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης που εστάλη μέσω Γαλλίας. Θέλει να φανεί αν πρόκειται για άδεια, για απλή ενημέρωση ή για κάτι άλλο, ιδίως μετά την πρόσφατη αναφορά της Τουρκίας σε «συγκατάθεση». Αν το θέμα είναι εθνικής ασφάλειας, προσθέτει, ο πρωθυπουργός οφείλει να συγκαλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς.