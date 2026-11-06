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Πριν από την ενεργό ενασχόλησή του με την κοινοβουλευτική πολιτική, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο των εκδόσεων, ιδρύοντας την «Ελληνική Αγωγή» και αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση των εκδόσεων «Γεωργιάδης».

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ενώ το 2012 προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, εκλεγόμενος έκτοτε βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, τα βιβλιοπωλεία του έχουν αποτελέσει επανειλημμένα στόχο βίαιων επιθέσεων και εμπρησμών από αγνώστους.

Ο ίδιος διακρίνεται για την έντονη παρουσία του στη δημόσια σφαίρα, επιλέγοντας συχνά την απευθείας αντιπαράθεση για την υπεράσπιση των πολιτικών του αποφάσεων.

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Στις 6 Νοεμβρίου 1972 γεννήθηκε στην Αθήνα ο Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης. Πενήντα τέσσερα χρόνια αργότερα, το όνομά του βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στην πολιτική επικαιρότητα. Είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε διαφωνεί, δύσκολα μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για έναν από τους πιο δραστήριους, αναγνωρίσιμους και πολυσυζητημένους πολιτικούς της σύγχρονης Ελλάδας.

Υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθηνών, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Με έντονη παρουσία στη Βουλή, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγει να απαντά δημόσια στις επιθέσεις που δέχεται, συχνά με τρόπο που προκαλεί νέες αντιπαραθέσεις.

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Από την Ιστορία και την Αρχαιολογία στον κόσμο των βιβλίων

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε στον χώρο των εκδόσεων, σε μια δύσκολη προσωπική περίοδο.

Το 1993, μετά τον θάνατο των γονιών του, ανέλαβε τη διεύθυνση των εκδόσεων «Γεωργιάδης – Βιβλιοθήκη των Ελλήνων». Το 1994 ίδρυσε την «Ελληνική Αγωγή», με αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του αρχαίου πολιτισμού.

Οι τηλεοπτικές εκπομπές βιβλιοπαρουσίασης τον έκαναν γνωστό σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό, προτού ακόμη εμπλακεί ενεργά στην κοινοβουλευτική πολιτική.

Οι επιθέσεις στο βιβλιοπωλείο και η επαγγελματική αντοχή

Είναι μία πλευρά της διαδρομής του που θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει και να διατηρήσει την εκδοτική του επιχείρηση. Τα βιβλιοπωλεία του, όμως, βρέθηκαν επανειλημμένα στο στόχαστρο βίαιων επιθέσεων.

Το 2011 καταγράφηκε εμπρησμός με μολότοφ, ενώ τον Μάρτιο του 2017 σημειώθηκε νέα επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό στο βιβλιοπωλείο της Κηφισίας. Δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε τουλάχιστον 15 επιθέσεις ήδη μέχρι το 2012, ενώ ο ίδιος έχει μιλήσει για 16 εμπρησμούς.

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Για μένα είναι αδιανόητο να γίνεται στόχος μια επιχείρηση και να καταστρέφονται βιβλία επειδή κάποιοι διαφωνούν με τις πολιτικές απόψεις του ιδιοκτήτη της.

Η δημοκρατία αντέχει τις σκληρές διαφωνίες. Δεν μπορεί, όμως, να συμβιβαστεί με τη βία ως μέσο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η πολιτική διαδρομή του Άδωνι Γεωργιάδη από τον ΛΑΟΣ στη Νέα Δημοκρατία

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, με τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και εξελέγη βουλευτής το 2007 και το 2009.

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Το 2011 ανέλαβε υφυπουργός Ναυτιλίας στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου.

Τον Φεβρουάριο του 2012 προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, αφού παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα. Ακολούθησαν οι εκλογικές του επιτυχίες και μια μακρά πορεία σε σημαντικά κυβερνητικά αξιώματα.

Το 2013 ανέλαβε υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Το 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον όρισε αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.

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Από το 2019 έως το 2023 διετέλεσε υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το 2023 ανέλαβε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στο υπουργείο Υγείας.

Η οικογένεια και η προσωπική ζωή

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι παντρεμένος από το 2009 με τη μουσικό και παρουσιάστρια Ευγενία Μανωλίδου. Έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Αθανάσιο-Περσέα και τον Αναστάσιο-Αλκαίο.

Παρά την εξαιρετικά πυκνή δημόσια δραστηριότητά του, αναφέρεται συχνά στην οικογένειά του και στη σημασία που έχει για τον ίδιο.

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Ο πολιτικός που βάζει το στήθος του μπροστά

Εδώ θέλω να καταθέσω μια καθαρά προσωπική άποψη.

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Έχω παρακολουθήσει πολλούς πολιτικούς στη μακρά δημοσιογραφική μου διαδρομή. Άλλους που επιλέγουν να μιλούν διαρκώς και άλλους που προτιμούν τη σιωπή όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανήκει αναμφισβήτητα στην πρώτη κατηγορία.

Σε κάθε σοβαρή δυσκολία που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ή η Νέα Δημοκρατία, βλέπω τον Άδωνι να βάζει το στήθος του μπροστά. Να εμφανίζεται στην τηλεόραση, να δίνει συνεντεύξεις, να απαντά στις επιθέσεις, να υπερασπίζεται αποφάσεις, ακόμη κι όταν ξέρει ότι μπορεί να εισπράξει έντονη κριτική.

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Δεν κρύβεται εύκολα πίσω από ανακοινώσεις και εκπροσώπους Τύπου.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι έχει πάντοτε δίκιο. Ούτε ότι οι πολιτικές του επιλογές δεν πρέπει να κρίνονται αυστηρά. Ιδίως στην Υγεία, όπου τα προβλήματα των νοσοκομείων, οι ελλείψεις προσωπικού και η καθημερινή ταλαιπωρία των ασθενών απαιτούν αποτελέσματα και όχι μόνο επικοινωνιακές απαντήσεις.

Αλλά ακόμη κι εκεί όπου διαφωνεί κάποιος μαζί του, δεν μπορεί να παραβλέψει τη διάθεσή του να εκτεθεί προσωπικά.

Πώς τα προλαβαίνει όλα;

Υπάρχει και κάτι ακόμη που προσωπικά με εντυπωσιάζει.

Προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω πότε προλαβαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης να τα κάνει όλα.

Υπουργείο, συσκέψεις, επισκέψεις σε νοσοκομεία, Βουλή, τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ραδιοφωνικές παρεμβάσεις, αναρτήσεις στο X, βίντεο, απαντήσεις σε επικριτές και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Και όλα αυτά με μια ενέργεια που μοιάζει ανεξάντλητη.

Αναρωτιέμαι πραγματικά πόσες ώρες έχει η δική του ημέρα. Διότι οι υπόλοιποι έχουμε μόνο 24!

Το επικοινωνιακό του ταλέντο είναι προφανές. Έχει την ικανότητα να μετατρέπει ακόμη και μια δύσκολη πολιτική αντιπαράθεση σε θέμα δημόσιας συζήτησης. Άλλοτε αυτό λειτουργεί υπέρ του και άλλοτε δημιουργεί πρόσθετες εντάσεις.

Οι χαρακτηριστικές ατάκες που προκαλούν συζητήσεις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν χρησιμοποιεί πάντοτε την προσεκτική, τυποποιημένη γλώσσα των πολιτικών ανακοινώσεων.

Σε συνέντευξή του στο CNN Greece είχε δηλώσει: «Δεν μπήκα στην πολιτική για να γίνω υπουργός».

Μιλώντας τον Απρίλιο του 2026 για τις εσωκομματικές διαφωνίες, διατύπωσε την ερώτηση: «Τον βουλευτή τον θέλουμε μουγκό ή ομιλούντα;».

Τέτοιες φράσεις χαρακτηρίζουν έναν πολιτικό που προτιμά την ευθεία αντιπαράθεση, συχνά με ειρωνεία, υπερβολή και έντονο ύφος.

Αυτή η ευθύτητα μπορεί να κερδίζει υποστηρικτές, αλλά ταυτόχρονα να οξύνει τις αντιδράσεις των αντιπάλων του.

Πού εκλέγεται ο Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκλέγεται στη Β1΄ εκλογική περιφέρεια Βορείου Τομέα Αθηνών, η οποία περιλαμβάνει δήμους όπως το Μαρούσι, η Κηφισιά, το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή, το Ηράκλειο και το Ψυχικό-Φιλοθέη.

Μια προσωπικότητα που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο

Θα κλείσω με την προσωπική μου εκτίμηση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι μια πολιτική προσωπικότητα με πάθη, αντιφάσεις, ισχυρές πεποιθήσεις και αδιαμφισβήτητη μαχητικότητα.

Μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του για την οικονομία, την Υγεία, τις μεταρρυθμίσεις ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Είναι απολύτως θεμιτό.

Εκείνο όμως που προσωπικά του αναγνωρίζω είναι ότι δεν αποφεύγει τη δημόσια μάχη.

Και σε μια εποχή κατά την οποία αρκετοί πολιτικοί επιλέγουν να εμφανίζονται μόνο όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, αυτή είναι μια ιδιότητα που αξίζει να επισημαίνεται.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει επιλέξει έναν δύσκολο πολιτικό δρόμο: να βρίσκεται σχεδόν πάντοτε στην πρώτη γραμμή.

Και αυτή η επιλογή έχει κόστος. Όπως έχει και πολιτικά οφέλη.

Το βέβαιο είναι ότι, στα 54 του χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές της ελληνικής πολιτικής ζωής.