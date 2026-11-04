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Ο παρουσιαστής επισήμανε τις κοσμοϊστορικές αλλαγές των τελευταίων είκοσι ετών, οι οποίες επηρέασαν καθοριστικά τον τρόπο παραγωγής και το περιεχόμενο των εκπομπών του.

Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του να δημιουργήσει μια κινηματογραφική ταινία με επίκεντρο τη μουσική, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά δικούς του πόρους.

Αναφορικά με τη λήξη της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής απέφυγε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, χαρακτηρίζοντας την αναστάτωση ως κινητήρια δύναμη.

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Στον Θανάση Λάλα αποφάσισε να δώσει την πρώτη του συνέντευξη μετά το επαγγελματικό του διαζύγιο από τον ΑΝΤ1 ο Αντώνης Κανάκης. Ο δημοφιλής παρουσιαστής και παραγωγός μίλησε για τα πρώτα χρόνια της ζωή του, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πατέρας του ήταν υιοθετημένος, τα πρώτα του βήματα στα πειρατικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πετυχημένη εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» που δεν έχει βρει μέχρι στιγμής νέα τηλεοπτική στέγη.

«Ακόμα και το “Ράδιο Αρβύλα” που κλείνει 20 χρόνια δεν έχει καμία σχέση αυτό που ξεκίνησε με το τώρα» εξήγησε ο Αντώνης Κανάκης. «Και αυτό είναι λογικό να μου πεις. Μιλάμε για 20 χρόνια. Οτιδήποτε είναι αληθινό και βασίζεται στην εξέλιξη των ανθρώπων, μαζί τους εξελίσσονται και είναι ζωντανοί οργανισμοί (σ.σ οι εκπομπές)».

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«Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αλλαγή» συνέχισε ο Αντώνης Κανάκης. «Σε άλλον κόσμο κάναμε την πρώτη μας εκπομπή του “Ράδιο Αρβύλα” και σε άλλον κόσμο την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια οι αλλαγές που έχουν γίνει δεν είναι οι αλλαγές που αναλογούν σε 20 χρόνια. Οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι κοσμοϊστορικές και οι συνέπειές τους, κατά την άποψή μου, τραγικές».

Αντώνης Κανάκης: Η ερώτηση που απέφυγε να απαντήσει

«Όταν ξεκίνησα το “Βινύλιο” θα έλεγα ότι υπηρετούσε περισσότερο όραμα με τους κινδύνους να μην έχει απήχηση.Το πίστευα πάρα πολύ» παραδέχτηκε ο Αντώνης Κανάκης συμπληρώντας ότι θα μπορούσε να διοχετεύσει στο διαδίκτυο κάποια λιγότερο εμπορικά μουσικά αφιερώματα αφού δεν θα έκαναν τηλεθέαση.

Ο 57χρονος παρουσιαστής μάλιστα δεν δίστασε να εξομολογηθεί ότι το μεγάλο του όνειρο είναι να κάνει μία ταινία στον κινηματογράφο- και μάλιστα με δικό τους πόρους, άρα και όρους- με κυρίαρχο το στοιχείο της μουσικής.

Time Machine: Ο Αντώνης Κανάκης με τη Ναταλία Γερμανού και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου το 2008 στο Villa Mercedes.

«Δεν λογοκρίνω ποτέ τον εαυτό μου» παραδέχτηκε ο Αντώνης Κανάκης σε άλλο σημείο της συνέντευξης τονίζοντας τη διαφορά της λογοκρισίας με την ενσυναίσθηση: «Υπάρχουν πράγματα που θα πω στον εαυτό μου “μην το πεις γιατί θα πληγωθεί ο άλλος”, έχω τα όριά μου ρε παιδί μου. Τα όρια είναι ουσιαστικά το ποιος είσαι. Το να έχεις τη σοφία και την ωριμότητα να διακρίνεις ότι αυτό το πράγμα μπορώ να το πω στον φίλο μου τον Χρήστο σε ένα δωμάτιο αλλά δεν είναι το ίδιο να το πω στον δημόσιο λόγο».

Λίγο πριν από τέλος της συνέντευξης, ο Αντώνης Κανάκης ρωτήθηκε από τον Θανάση Λάλα για το τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1.«Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό» απάντησε. «Καλά κάνατε και φύγατε» του είπε τότε ο δημοσιογράφος. «Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο από ό,τι είπαμε στην ανακοίνωση. «Η “αναστάτωση” αυτού του είδους είναι κινητήριος δύναμη” περιορίστηκε να σχολιάσει.