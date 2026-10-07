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Οριστικά ολοκληρώνεται η συνεργασία του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός επισημοποίησε το «διαζύγιο» με ανακοίνωσή του.

Η απόφαση είχε γίνει γνωστή από την πλευρά του Αντώνη Κανάκη και των συνεργατών του, οι οποίοι είχαν ανακοινώσει ότι δεν προτίθενται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1.

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Με ανακοίνωσή του, ο σταθμός του Αμαρουσίου αναφέρει:

«Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των “Ράδιο Αρβύλα” ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα».

Η ανακοίνωση του Αντώνη Κανάκη και των «Ράδιο Αρβύλα»

Από την πλευρά τους, ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» έκαναν λόγο για αποχώρηση που οφείλεται «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής».

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Μετά τη λήξη στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

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Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα».

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