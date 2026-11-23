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Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00.

Η παραγωγή σηματοδοτεί την έναρξη της εικοστής σεζόν της εκπομπής, η οποία επιστρέφει με τα καθιερωμένα σατιρικά βίντεο και τον καυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας.

Ο Αντώνης Κανάκης χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον νέο τηλεοπτικό σταθμό ως ένα νέο κεφάλαιο, τονίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης υποδοχής που έλαβε από τους ανθρώπους του καναλιού.

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Επιβεβαιώθηκαν και επίσημα οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών που ανέφεραν ότι ο Αντώνης Κανάκης θα έβγαινε στον αέρα του Mega την επόμενη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου: Με μια ιδιαίτερα θερμό δελτίο Τύπου, το Μεγάλο Κανάλι υποδέχεται τη σατιρική εκπομπή που φέτος κλείνει 20 χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα:

Ένας ακόμη πολύ καλός λόγος να ανοίξει ξανά η τηλεόραση στη σάτιρα!

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Επιτέλους, αρχίζει το «Ράδιο Αρβύλα»! Ο Αντώνης Κανάκης και μαζί του ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης, αλλά και οι «Κωστάκης» και «Πασοκτζής», επιστρέφουν στη μικρή οθόνη έτοιμοι να ξαναβάλουν την επικαιρότητα στο μικροσκόπιο. Η σατιρική εκπομπή κάνει πρεμιέρα στο MEGA τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00.

Το ερώτημα που απασχολούσε έντονα το τελευταίο διάστημα ήταν ένα: «Πού θα βρίσκονται οι “Ράδιο Αρβύλα”;». Η απάντηση δόθηκε: φυσικά στο MEGA! Ήρθε η ώρα να απαντηθεί και το «πότε». Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 22:00, ο Αντώνης Κανάκης και οι συνεργάτες του επιστρέφουν στη δράση, εγκαινιάζοντας μια νέα διαδρομή σε μια τηλεοπτική στέγη που δίνει χώρο στη σάτιρα και την ελεύθερη έκφραση.

Η πρεμιέρα στο MEGA σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της 20ής σεζόν για μια εκπομπή που έχει αφήσει διακριτό αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση. Είκοσι χρόνια μετά, το «Ράδιο Αρβύλα» εξακολουθεί να αναζητά την κωμική πλευρά μιας, ομολογουμένως, δύσκολης καθημερινότητας, να σχολιάζει με τον δικό του τρόπο την πραγματικότητα και να εξελίσσεται μέσα σε έναν κόσμο που δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνον μέσα στον οποίο πρωτοεμφανίστηκε.

Στο γνώριμο σατιρικό σύμπαν της εκπομπής, το «Top επικαιρότητας» επιστρέφει, ενώ τα ευρηματικά βίντεο και τα soundtracks της Arvyla’s Productions σχολιάζουν με χιούμορ την πολιτική και τηλεοπτική πραγματικότητα. Η νέα σεζόν φέρνει ξανά στην οθόνη όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί με την ξεχωριστή ταυτότητα του «Ράδιο Αρβύλα», πάντα με επίκεντρο τη σάτιρα, την αμεσότητα και τον καυστικό σχολιασμό.

Καθίστε αναπαυτικά, αφήστε το τηλεκοντρόλ στην άκρη και ετοιμαστείτε. Επιτέλους, αρχίζει το «Ράδιο Αρβύλα»!

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00, στο MEGA.

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Αντώνης Κανάκης: «Θα ήμουν ψεύτης αν δεν ομολογούσα πως μου λείπει η κάπως πιο ανέμελη ή ανάλαφρη συνθήκη του παρελθόντος»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το MEGA, ο Αντώνης Κανάκης μίλησε πρώτη φορά για την επιστροφή του «Ράδιο Αρβύλα».

«Όταν έπειτα από τριάντα χρόνια που τα έχεις αφιερώσει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα κανάλι, έρχεται η ώρα να αλλάξεις στέγη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά όσο παράξενο και αν ίσως ακούγεται, για εμένα έχει μεγαλύτερη σημασία σε ανθρώπινο επίπεδο παρά σε επαγγελματικό» τόνισε ο Αντώνης Κανάκης.

«Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι ως ένα νέο κεφάλαιο, γιατί κατά τα άλλα, η όποια μας/μου πορεία, ήταν πάντοτε αυτόνομη χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερα από το εκάστοτε κανάλι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά κάποιον τρόπο επιστρέφουμε στο Mega, αφού τριάντα χρόνια πριν, το «ΑΜΑΝ» από εκεί ξεκίνησε για εννέα μόλις επεισόδια.

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Εάν η συνεργασία μας, την οποία αυτές τις πρώτες ημέρες τη βιώνω πολύ θετικά και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του Mega για την ανθρώπινη και ιδιαιτέρως ζεστή υποδοχή που μας επιφύλαξαν, αποδειχθεί μια αμοιβαία συνεργασία ειλικρίνειας και σεβασμού, τότε το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι τόσο ουσιαστικό, που σε έναν κόσμο γεμάτο τίτλους χωρίς όμως περιεχόμενο, δεν θα χρειάζεται κανέναν τίτλο.

Όλα τα προηγούμενα κεφάλαια με τα καλά και τα κακά τους, είναι η διαδρομή μας/μου και οι διαδρομές μας είναι αυτές που μας έφεραν στο σήμερα. Ό,τι δεν επαναλαμβάνεις από τα προηγούμενα κεφάλαια της ζωής και της δουλειάς σου, είναι όλα όσα με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνάς και απορρίπτεις. Όμως, ακόμα και αυτά, με αγάπη τα κρατάς μέσα σου» κατέληξε ο Αντώνης Κανάκης.

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