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Το «Ράδιο Αρβύλα» περνά και επίσημα στη συχνότητα του MEGA, σε μία από τις σημαντικότερες τηλεοπτικές μετακινήσεις της φετινής σεζόν. Η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη αλλάζει τηλεοπτική στέγη, έχοντας εξασφαλίσει νέα τριετή συμφωνία συνεργασίας με το κανάλι.

Η συμφωνία, ωστόσο, δεν αφορά αποκλειστικά το «Ράδιο Αρβύλα». Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το MEGA, ο Αντώνης Κανάκης θα παρουσιάσει επίσης τις εκπομπές «Βινύλιο» και «Boomers», με τις τρεις παραγωγές να περνούν πλέον στο πρόγραμμα του σταθμού.

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Μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής, οι συντελεστές της εκπομπής έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία για τη νέα τηλεοπτική τους παρουσία. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται στην πρεμιέρα, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας έναρξης.

Μέχρι τότε, το MEGA και ο Αντώνης Κανάκης έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Ράδιο Αρβύλα» από τη νέα του τηλεοπτική στέγη. Το βίντεο έχει σατιρικό χαρακτήρα και είναι «αφιερωμένο» στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ύφος με το οποίο η εκπομπή επιστρέφει στις οθόνες.

Είκοσι χρόνια «Ράδιο Αρβύλα» στην ελληνική τηλεόραση

Η φετινή τηλεοπτική χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για την εκπομπή, καθώς συμπληρώνει είκοσι χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στους τηλεοπτικούς δέκτες, έχοντας δημιουργήσει ένα πιστό και πολυπληθές κοινό.

Από την πρεμιέρα της, τον Απρίλιο του 2008, η σατιρική παρέα του Αντώνη Κανάκη σχολιάζει με καυστικό χιούμορ την πολιτική, κοινωνική και τηλεοπτική επικαιρότητα. Μέσα από σατιρικά βίντεο, ευρηματικά σκετς και σχολιασμό της επικαιρότητας, το «Ράδιο Αρβύλα» έχει καθιερώσει τη δική του ξεχωριστή παρουσία στην ελληνική τηλεόραση.

Πλέον, η εκπομπή ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της τηλεοπτικής της διαδρομής στο MEGA, με το κοινό να περιμένει την επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας της πρεμιέρας.