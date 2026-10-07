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Η διοίκηση του σταθμού επιδίωξε αναθεώρηση της οικονομικής συμφωνίας με την εταιρεία παραγωγής του παρουσιαστή στο πλαίσιο γενικότερων περικοπών στον προϋπολογισμό.

Οι συζητήσεις του δημιουργού για συνεργασία με το κανάλι OPEN δεν τελεσφόρησαν, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα προβολής των εκπομπών του μέσω της πλατφόρμας YouTube.

Το κενό στο πρόγραμμα του σταθμού καλύπτει προσωρινά το τηλεπαιχνίδι Εκατομμυριούχος, ενώ αναμένεται η επανέναρξη των γυρισμάτων για την εκπομπή Ρουκ Ζουκ με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

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Αλλάζει τα δεδομένα στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο, η αποχώρηση του Αντώνη Κανάκη από το κανάλι του Αμαρουσίου. Μια αποχώρηση που δεν εξέπληξε ιδιαίτερα κανέναν, αφού η διένεξη του 57χρονου παρουσιαστή και παραγωγού έχει ξεκινήσει από την περασμένη άνοιξη, πριν ακόμα η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό την Πρωταπριλιά.

Η απόφαση του Αντώνη Κανάκη να μην δεχτεί τους όρους του ΑΝΤ1 φάνηκε από τη φράση ότι αποχωρεί για «λόγους αρχής», αφήνοντας έτσι μία αινιγματική, αλλά και ιδιαίτερα καυστική αιχμή γύρω από τυχόν παρεμβάσεις στο περιεχόμενο της εκπομπής.

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Εξάλλου όπως είχε αποκαλύψει τον Μάιο η HuffPost, οι φήμες τότε μιλούσαν για μια έντονη αντίδραση του Αντώνη Κανάκη μετά από μια ευγενική παράκληση- σε καμία περίπτωση εντολή- να μην στοχεύεται ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο (όχι ο Άδωνις Γεωργιάδης). Μια πληροφορία που πηγές από τον σταθμό είχαν διαψεύσει τότε κατηγορηματικά.

Οι επαφές του Αντώνη Κανάκη με το OPEN

Αυτό που επίσης δεν μπορούσε να αμφισβητήσει κανείς είναι ότι εκείνες τις ημέρες γίνονταν επαφές προκειμένου να επιστρέψουν στο OPEN, αλλά τελικά οι συζητήσεις δεν προχώρησαν, αν και στο οικονομικό σκέλος οι δύο πλευρές φαίνεται πως είχαν αρχικά συμφωνήσει.

Η αλήθεια είναι πως η συμφωνία του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1 ήταν ιδιαίτερα επικερδής για τον ίδιο. Παρουσιάζοντας ουσιαστικά άλλες δύο παραλλαγές του «Ράδιο Αρβύλα», αμοιβόταν για τρεις διαφορετικές εκπομπές που γυρίζονταν στο ίδιο πλατό και με τους ίδιους ανθρώπους.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο σταθμός είχε ζητήσει να αλλάξει η οικονομική συμφωνία με τη εταρεία Τony Productions του Αντώνη Κανάκη, στο πλαίσιο των μειώσεων στα budget της τρέχουσας σεζόν.

Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή στον ΑΝΤ1 ελευθερώνεται ένα μεγάλο budget που προοριζόταν για τις εκπομπές του Αντώνη Κανάκη, ενώ προς το παρόν τη ζώνη καλύπτει το τηλεπαιχνίδι «Εκατομμυριούχος», το οποίο είχε ρόλο μπαλαντέρ τις προηγούμενες σεζόν.

Με δεδομένο ότι ο ΑΝΤ1 είχε αποφασίσει να μην πειράξει το σκηνικό του «Ρουκ Ζουκ», το οποίο είχε «παγώσει» χωρίς να υπάρχει οριστική απόφαση για το μέλλον του, κάνει αρκετούς να λένε ότι η Ζέτα Μακρυπούλια, που έχει εκφράσει την επιθυμία της να συνεχίσει, θα μπορέσει σύντομα να μπει ξανά σε γυρίσματα, ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα επεισόδια του Moments.

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Την ίδια μάλιστα στιγμή, το «Κάτι ψήνεται» δίνει καθημερινά πολύ χαμηλό lead in στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1- ενδεικτικά χτες, Τρίτη, έκανε μέσο όρο μόλις 4,5% στο δυναμικό κοινό ενώ το δελτίο του Νίκου Χατζηνικολάου έπεσε στο 4,5%.

Προς το παρόν βέβαια, η 48χρονη παρουσιάστρια είναι αρκετά πιεσμένη χρονικά καθώς πραγματοποιεί γυρίσματα για την ταινία «Μόλις ξαναχώρισα» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και συμμετέχει στην παράσταση «Τζένη Τζένη» που επέστρεψε στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά.

Όσο για το μέλλον του Αντώνη Κανάκη, αν δεν προχωρήσει σε κάποια άλλη συμφωνία στο επόμενο διάστημα, δεν αποκλείεται οι εκπομπές του να βρουν στέγη στο youtube.

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