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Την απόφασή τους να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τον ΑΝΤ1 ανακοίνωσαν οι «Ράδιο Αρβύλα», γνωστοποιώντας πως δεν προτίθενται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους με τον τηλεοπτικό σταθμό, η οποία διαρκεί σχεδόν τρεις δεκαετίες. Όπως διευκρίνισαν, η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά για «λόγους αρχής».

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ευχαρίστησε τον Όμιλο ΑΝΤ1 για τη μακρόχρονη συνεργασία, καθώς και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, ενώ παράλληλα τους ευχήθηκε «τα καλύτερα για το μέλλον».

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Στην ανακοίνωσή τους, οι «Ράδιο Αρβύλα» αναφέρουν:

«Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας, ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του “Ράδιο Αρβύλα”».