Η Φαίη Σκορδά και η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν από την πρώτη στιγμή οι επικρατέστερες για την παρουσίαση του Dancing with the Stars.

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Η Ζέτα Μακρυπούλια αποτελεί την επικρατέστερη υποψήφια για την παρουσίαση του προγράμματος, με τη Φαίη Σκορδά να παραμένει η εναλλακτική επιλογή του σταθμού.

Η παραγωγή έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές συναντήσεις με την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου για τη συμμετοχή τους ως διαγωνιζόμενοι.

Παράλληλα, τα στελέχη του σταθμού εξετάζουν τη σύνθεση της κριτικής επιτροπής, εξετάζοντας το ενδεχόμενο για επιστροφές παλαιότερων προσώπων ή νέες εκπλήξεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπογραφεί οριστικές συμφωνίες με τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους, καθώς οι επαφές βρίσκονται σε αρχικό και διερευνητικό στάδιο.

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Αρχές Μαρτίου- μπορεί και λίγο νωρίτερα, ανάλογα με τις ημερομηνίες των εθνικών εκλογών- θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 το Dancing with the Stars. Μετά την περσινή επιτυχία του Your face sounds familiar, ο σταθμός επιθυμεί το λαμπερό show χορού να κερδίσει ξανά μια μεγάλη μερίδα του κοινού, αφού είχε θεωρηθεί ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΑΝΤ1 την περασμένη δεκαετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, αυτή τη στιγμή το πρόσωπο που προηγείται για τον ρόλο της παρουσιάστριας εξακολουθεί να είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Σε περίπτωση άρνησής της, μια εξίσου ελκυστική εναλλακτική παραμένει η Φαίη Σκορδά, που δεν έχει κρύψει την επιθυμία της να παρουσιάσει το Dancing, έχοντας ταυτόχρονα σεβαστεί το γεγονός ότι ο σταθμός έπρεπε για τυπικούς λόγους να το προτείνει πρώτα στη Ζέτα.

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Η Ζέτα Μακρυπούλια με την αρχική κριτική επιτροπή του Dancing with the Stars, Αλέξη Κωστάλα, Γκαλένα Βελίκοβα, Γιάννη Λάτσιο και Φωκά Ευαγγελινό.

Ποιοι θα χορέψουν φέτος στο Dancing with the Stars

Δύο από τα πρόσωπα που έχουν δεχτεί ήδη πρόταση να διαγωνιστούν στο Dancing with the Stars, είναι η νικήτρια του J2US, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αλλά και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου που έχει επίσης λάβει μέρος στο μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου είχε γίνει γνωστή από το My Style Rocks ενώ είχε λάβει μέρος και στη «Φάρμα» του ΑΝΤ1. Εκτός από το J2US, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε ξεχωρίσει στο ριάλιτι Nomads του ΑΝΤ1.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχουν ήδη κάνει ραντεβού με την Παραγωγή του DWTS.

Πρόταση για το Dancing with the Stars έχει δεχτεί και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η οποία είχε λάβει μέρος στο J2US το 2024 και αυτή την εποχή μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Αθήνα και το Ντουμπάι, όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύντροφός της, Κώστας Πηλαδάκης, ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθεί ειδικά σεμινάρια υποκριτικής με ξένους coaches.

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου στο κόκκινο χαλί του φετινού Φεστιβάλ Καννών.

Μέχρι στιγμής φυσικά κανένας υποψήφιος διαγωνιζόμενος δεν έχει υπογράψει αφού τα ραντεβού σε αυτή τη φάση είναι διερευνητικά, ενώ ταυτόχρονα ο σταθμός εξετάζει και τα πρόσωπα που καθίσουν στο πάνελ της κριτικής επιτροπής- εκεί δεν αποκλείεται να υπάρξει μια μεγάλη επιστροφή από το παρελθόν αλλά και ένα πρόσωπο- έκπληξη που θα συζητηθεί.