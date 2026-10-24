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Η ίδια υποδέχτηκε τους συνεργάτες της σε ένα λιτό σκηνικό, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την επιλογή τους να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Παρά το αρχικό άγχος της πρεμιέρας, η παρουσιάστρια δήλωσε ότι η απουσία της καθημερινής πίεσης επιτρέπει στην ομάδα να προσεγγίσει πιο πρωτογενή θέματα.

Την έναρξη της εκπομπής πλαισίωσε μία βιντεοκλήση από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια της παρουσιάστριας.

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««Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον “αέρα”, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δεν θα σταματάω. Μου έλειψε η επικοινωνία που έχουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει στο κανάλι μου, στον ΑΝΤ1», ήταν τα πρώτα της λόγια της παρουσιάστριας του For You ,Φαίης Σκορδά, πριν υποδεχτεί τους συνεργάτες της, Άρη Καβατζίκη, Δημήτρη Μακαλιά και Δέσποινα Τσόκου στο ιδιαίτερα minimal σκηνικό της.

H Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της.

«Πρώτη φορά για μένα το Σαββατοκύριακο αλλά έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτής της εκπομπής. Ξέρω ότι όλοι σας και μπροστά και πίσω από τις κάμερες βρίσκεστε εδώ από επιλογή. Θέλατε να είμαστε μαζί φέτος, δεν το κάνατε επειδή έπρεπε και σας ευχαριστώ πολύ».

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Η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε ότι είχε άγχος, το οποίο κατάφερε να της απαλύνει η πρώτη έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει οι συνεργάτες της, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να της δίνει τις ευχές του μέσω βιντεοκλήσης από το Λονδίνο.

Φαίη Σκορδά:«Δεν υπάρχει η πίεση του καθημερινού»

«Επειδή αργήσαμε να βγούμε, αυτή είναι η αλήθεια, συνήθως οι εκπομπές κάνουν πρεμιέρα πιο νωρίς, είχαμε έναν συγκεκριμένο χρόνο προετοιμασίας. Βγάζαμε θέματα, μετά καίγονταν από άλλες εκπομπές. Είμαστε έτοιμοι για αύριο» είχε πει μία μέρα πριν η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού που ανέλαβε το πρόμο της εκπομπής αντί για το «Πρωινό» του πρώην συζύγου της, Γιώργου Λιάγκα.

«Το άγχος υπάρχει. Εγώ κάθε χρονιά είμαι πάρα πολύ αγχωμένη στην πρεμιέρα, όσα χρόνια και αν περάσουν, παρότι το περιβάλλον εδώ στον ΑΝΤ1 είναι πολύ οικείο. Μετά από τόσα χρόνια, πιστεύω ότι οι εκπομπές είναι προσωποκεντρικές, δηλαδή όλα τα θέματα μπορείς να τα χειριστείς, αλλά είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης. Ο δικός μου τρόπος προσέγγισης δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί αυτός είναι.

Οι συνεργάτες μου είναι συνεργάτες πολλών ετών, έχουμε μία κοινή γραμμή, μία κοινή πορεία. Η συζήτηση αυτή για το τι θα είναι αυτή η εκπομπή θα είναι αυτό που είναι τόσα χρόνια. Θα προσπαθήσουμε όμως, η αλήθεια είναι, επειδή είναι Σαββατοκύριακο και δεν έχει την πίεση του καθημερινού, ίσως να καταφέρουμε ναέχουμε πρωτογενή θέματα, εκτός αν προκύψει θέμα επικαιρότητας».