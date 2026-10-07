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Στο πλαίσιο των τηλεοπτικών μετρήσεων, η Κατερίνα Καινούργιου κατέλαβε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, ενώ ο σταθμός ALPHA διατήρησε την κυριαρχία του στην prime time ζώνη.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση απάντησε δημόσια στον Νίκο Καρβέλα μετά τις εντάσεις που προκλήθηκαν μεταξύ τους, υπογραμμίζοντας την αυτόνομη πορεία της.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο καλλιτεχνών αποδίδεται σε αμοιβαίες αιτιάσεις για απαξιωτική συμπεριφορά και αναστάτωση κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τις κοινές τους εμφανίσεις.

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Για λίγες ώρες βρέθηκε χτες στην αγαπημένη της Θεσσαλονίκη η Φαίη Σκορδά, προκειμένου να πραγματοποιήσει ένα γύρισμα για μια σειρά προωθητικών βίντεο γνωστής εταιρείας που έχει έδρα στη συμπρωτεύουσα. Αμέσως μετά γευμάτισε στο εστιατόριο Clochard μαζί με την καλή της φίλη, Ζιζή Συμεωνίδου με την οποία γνωρίζονται από την εποχή που η παρουσιάστρια έκανε τα πρώτα της βήματα στο TV Mακεδονία.

Και ενώ το επίσημο δελτίο τύπου για τη νέα της εκπομπή στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 αναμένεται να βγει από μέρα σε μέρα, η ίδια καλείται να μπει σε μια ζώνη που έχει ήδη αρκετό ανταγωνισμό αλλά και ένα «γκρίζο» παρελθόν για τον σταθμό. Η σύνθεση της βασικής της ομάδας μπροστά από τις κάμερες- Καβατζίκης, Τσόκου, Μακαλιάς- δείχνει ότι η Φαίη Σκορδά θέλει μια εκπομπή σε «ασφαλές» πλαίσιο, που θα έχει και ενημερωτικό χαρακτήρα χωρίς να βασίζεται ιδιαίτερα στο ρεπορτάζ αλλά σε ένα χαρούμενο κλίμα.

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Η παλιά τηλεοπτική αντίπαλος της Φαίης Σκορδά, Κατερίνα Καινούργιου, πήρε την πρωτιά την Τρίτη με 17,2% στο δυναμικό κοινό, με τον Γιώργο Λιάγκα να ακολουθεί με 12,3%, τη Σίσσυ Χρηστίδου να πέφτει στην τρίτη θέση με 11,3% (10% στο σύνολο), τους «Αταίριαστους» με 10,7% (πρώτοι στο σύνολο με 17,9%) και τη Ζήνα Κουτσελίνη να… μην περνάει σίγουρα καλά στο 8,6%.

Στην prime time ζώνη η κυριαρχία του ALPHA συνεχίστηκε στην prime time ζώνη: 26,8% το «Σόι σου» και 15,9% οι «Κόρες της Αρετής». Πολύ χαμηλά ποσοστά για τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» με 7,1% στο δυναμικό κοινό΄

Η σκληρή απάντηση της Άννας Βίσση στον Νίκο Καρβέλα τα ξημερώματα της Τετάρτης- προφανώς εκείνη και η ομάδα της δεν κοιμήθηκε όλη τη νύχτα μέχρι να ολοκληρωθεί το κείμενο που έστειλε στα Μέσα η νέα της δισκογραφική εταιρεία, Vission και κλείνει με έναν τίτλο μιας επιτυχίας της που ΔΕΝ την έχει γράψει εκείνος («Θα πάμε κόντρα και όπου βγει»), σαν να θέλει έτσι να περάσει το μήνυμα ότι υπάρχει καριέρα και μετά τον Καρβέλα.

Το 2017 Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας συμμετείχαν στην κριτική επιτροπή του Star Academy στο Epsilon TV. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η ελληνίδα σταρ είχε θέσει ως όρο να είναι δίπλα της ο πρώην σύζυγός της.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του χαρισματικού δημιουργού, αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο από όλα και δεν το συγχωρεί στην Άννα Βίσση ήταν το «απαξιωτικό» τηλεφώνημα που δέχτηκε για την αλλαγή των θέσεών του πέντε ώρες πριν από τη συναυλία ενώ η πλευρά της καταξιωμένης ερμηνεύτριας κάνει λόγο για μια «ανυπόφορη» συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των προβών που προκαλούσε μια συνεχή αναστάτωση σε εκείνη και την ομάδα της.

Πάντως μέχρι και σήμερα ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε δώσει ποτέ άδεια σε άλλον καλλιτέχνη να διασκευάσει τραγούδια που έχει γράψει για την Άννα Βίσση (έναντι αμοιβής φυσικά), κάτι που πλέον αναμένεται να αλλάξει. Όσο για την Άννα Βίσση, αυτό που κανείς δεν αμφισβητεί είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια στήριζε οικονομικά τον Νίκο Καρβέλα και την οικογένειά του, ενώ κάποιοι θυμούνται ακόμα ότι είχε μεριμνήσει προσωπικά μέχρι και για την επίπλωση του σπιτιού του….