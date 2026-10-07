Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εφαρμόσει έκτακτα μέτρα ασφαλείας, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, ενώ παράλληλα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση δημόσιων συγκεντρώσεων έως το πρωί της Πέμπτης.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων στο κέντρο, καθώς αναμένονται σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.

Αντίστοιχα, ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς και το κλείσιμο σταθμών του Μετρό για λόγους ασφαλείας.

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Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το κέντρο της Αθήνας, με τα μέτρα ασφαλείας να έχουν ενισχυθεί σημαντικά λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκίνησαν σταδιακά από το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ έως το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, όταν αναμένεται η αναχώρηση του Αμερικανού αξιωματούχου από την Αθήνα.

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Η εικόνα στους δρόμους του κέντρου θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι διακοπές κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με ΙΧ στο κέντρο της Αθήνας και να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ποιοι δρόμοι θα επηρεαστούν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αφορούν βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Στους δρόμους όπου αναμένονται προσωρινές διακοπές και εκτροπές περιλαμβάνονται:

η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας

η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου

η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

η Πανεπιστημίου

η Σταδίου

οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος

Οι περιορισμοί δεν περιορίζονται, ωστόσο, στους συγκεκριμένους δρόμους. Η Τροχαία μπορεί να προχωρά σε προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας και σε άλλα σημεία, ανάλογα με την κίνηση της αμερικανικής αποστολής.

Ιδιαίτερη επιβάρυνση αναμένεται στις διαδρομές που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τα σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες συναντήσεις του.

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Τι ισχύει για Μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό για ολόκληρη την ημέρα λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών.

Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, είναι πιθανό να δοθεί εντολή για προσωρινό κλείσιμο σταθμών στο κέντρο. Σε αυτή την περίπτωση, οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και οι σταθμοί θα επαναλειτουργούν όταν αρθεί ο περιορισμός.

Oι επιβάτες θα πρέπει να συνυπολογίσουν τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων.

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Αλλαγές στα δρομολόγια και καθυστερήσεις είναι επίσης πιθανό να σημειωθούν σε λεωφορεία και τρόλεϊ που κινούνται στο κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας ενδέχεται να προκαλέσουν εκτροπές.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις τελευταίες ενημερώσεις από τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ, καθώς οι ρυθμίσεις μπορεί να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πάνω από 3.000 αστυνομικοί στα μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας είναι η αστυνομική επιχείρηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.

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Συνολικά αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, μεταξύ άλλων από την Τροχαία, την Ασφάλεια και τις υπηρεσίες Τάξης, ενώ στο σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνεται και εναέρια επιτήρηση με drones.

Aυξημένα είναι τα μέτρα στην Πνύκα, όπου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να πραγματοποιήσει ομιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνεται και ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα ψηλά σημεία.

Μέτρα ασφαλείας έχουν επίσης ληφθεί γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου και την αμερικανική πρεσβεία, αλλά και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή.

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Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας

Από τις 06:00 σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες σε συγκεκριμένη ζώνη του κέντρου της Αθήνας.

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Η απαγορευμένη περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεομένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, την Καισαρείας, τη Μιχαλακοπούλου, την Αλκμάνος, την Ίωνος Δραγούμη, τη λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, την Ευφρονίου και τη Ριζάρη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση ελήφθη για λόγους δημόσιας ασφάλειας, καθώς υπάρχει φόβος για σοβαρά περιστατικά και σημαντική διατάραξη της ομαλής κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα συμμετάσχει στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται, επίσης, ομιλία στην Πνύκα.

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Στις 19:00, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λόγω των μετακινήσεών του, κυκλοφοριακά προβλήματα ενδέχεται να σημειωθούν κατά διαστήματα σε κεντρικούς δρόμους, όπως το Σύνταγμα και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις διαδρομές προς την Πνύκα και κατά μήκος των δρόμων που θα χρησιμοποιήσει η αυτοκινητοπομπή.

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί θα αποκαθίστανται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Αμερικανού αξιωματούχου, ενώ τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ έως το πρωί της Πέμπτης.