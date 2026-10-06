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Ο Αμερικανός αξιωματούχος θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να συζητήσουν θέματα διμερούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών που αφορούν τον πολιτισμό, την άμυνα και τη ναυτιλία μεταξύ των δύο κρατών.

Λόγω της επίσκεψης, η αστυνομία έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, επιβάλλοντας απαγορεύσεις κυκλοφορίας και συναθροίσεων.

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Στην Ελλάδα έφτασε λίγα λεπτά μετά τις 21.30 το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο υποδέχθηκε ο Έλληνας ομόλογός του, Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα γίνει δεκτός την Τετάρτη στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν διμερή συνάντηση και στη συνέχεια θα κάνουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο, πριν κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

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Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε επίπεδο ολομέλειας, ενώ στις 19:00 ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσης ομιλία στην Πνύκα, ενώ σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, θα μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη για την «αναγέννηση του δυτικού πνεύματος».

Την ομιλία, προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Λόγω της επίσκεψης, το κέντρο της Αθήνας θα τεθεί σε καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας από την Τετάρτη έως και το πρωί της Πέμπτης, με διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει απαγορεύσει τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Στρατηγικού Διαλόγου

«Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια,» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

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🇬🇷🇺🇸 Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον ΥΠΕΞ ΗΠΑ Marco Rubio στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα, ενόψει του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ. @StateDept @GreeceInUSA @USEmbassyAthens https://t.co/J9NH8FFvB4 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 6, 2026

Secretary of State Marco Rubio arrives in Athens on Tuesday night and is received by the nation’s foreign minister and officials including US Ambassador to #Greece Kim Guilfoyle @USAmbassadorGR @kimguilfoyle @SecRubio https://t.co/RFt9DbjnCz — Eric Martin (@EMPosts) October 6, 2026

Ελλάδα – ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

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Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17.00 Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

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