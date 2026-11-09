REUTERS - Μάρκο Ρούμπιο, Ντόναλντ Τραμπ - Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ φέρεται να είχε ενημερώσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για την σχέση του CEO της Nvidia

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μάρκο Ρούμπιο συνέταξε απόρρητο υπόμνημα για την κυβέρνηση Τραμπ, προειδοποιώντας για τη στενή σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με Κινέζα κατάσκοπο.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι η Άλις Χουάνγκ, η οποία διατηρούσε προσωπικό δεσμό με τον επιχειρηματία, συνεργαζόταν με τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας.

Παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις, ο Τζένσεν Χουάνγκ συνέχισε να ασκεί επιρροή στον Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντάς τον μάλιστα σε επίσημο ταξίδι στην Κίνα.

Μετά την παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης από τον επικεφαλής της, η Nvidia ανακοίνωσε τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας για τη διασφάλιση της εταιρικής και εθνικής ασφάλειας.

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Ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είχε προειδοποιήσει με απόρρητο υπόμνημα τον Ντόναλντ Τραμπ για την σχέση του CEO της Nvidia με την Κινέζα κατάσκοπο, σε μια υπόθεση που ήρθε τις τελευταίες ώρες στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, ο Ρούμπιο είχε την περασμένη άνοιξη την εποπτεία της σύνταξης ενός άκρως απόρρητου υπομνήματος, με το οποίο ενημερώνονταν ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο διευθύνων σύμβουλος της τεχνολογικής εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε αναπτύξει στενή σχέση με μια γυναίκα που οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν ότι ήταν κατάσκοπος της Κίνας.

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Η αποκάλυψη, η οποία στηρίζεται σε μαρτυρίες πολλών ανθρώπων που γνωρίζουν λεπτομέρειες της υπόθεσης, καταδεικνύει ότι οι υποψίες για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ είχαν φτάσει από νωρίς στα υψηλότερα κυβερνητικά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Nvidia εξακολουθούσε να έχει σημαντική πρόσβαση στον Ντόναλντ Τραμπ και να επηρεάζει τις αποφάσεις του για την πολιτική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.



Όπως αναφέρουν οι New York Times, το υπόμνημα που καταρτίστηκε υπό την επίβλεψη του Ρούμπιο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες, οι οποίες είχαν προκύψει από την ηλεκτρονική παρακολούθηση της Άλις Χουάνγκ.

Η γυναίκα, υπήκοος Κίνας, κατείχε υψηλόβαθμη θέση σε εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Η συγκεκριμένη επιχείρηση προμηθευόταν προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia και βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για πιθανή παράνομη διοχέτευση των προϊόντων στην κινεζική αγορά.

Οι υπηρεσίες των ΗΠΑ εκτιμούσαν ότι η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia παρά το κοινό επώνυμο, είχε αναπτύξει προσωπικό δεσμό μαζί του. Παράλληλα, θεωρούσαν ότι είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας, την κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας, με σκοπό την κατασκοπεία.

Μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει γνωστό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είχε αναλάβει ρόλο στην ενημέρωση της αμερικανικής κυβέρνησης για την υπόθεση. Η προσωπική του εμπλοκή στην προετοιμασία του υπομνήματος υπογραμμίζει τη βαρύτητα που απέδιδαν στο ζήτημα κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον.



Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και η αρχική απουσία του CEO της Nvidia



Το έγγραφο που είχε επιβλέψει ο Ρούμπιο διαβιβάστηκε σε κυβερνητικούς αξιωματούχους με πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλού απορρήτου, ενόψει του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο.

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Σύμφωνα με πηγές των New York Times, οι οποίες ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών, ο Τζένσεν Χουάνγκ δεν είχε αρχικά συμπεριληφθεί στη λίστα των κορυφαίων επιχειρηματιών και στελεχών της τεχνολογίας που θα συνόδευαν τον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο, εάν η απόφαση αυτή σχετιζόταν με το απόρρητο υπόμνημα.

Την ίδια περίοδο, μέλη της κυβέρνησης εξέφραζαν προβληματισμό για την επιρροή του επικεφαλής της Nvidia στον Τραμπ, κυρίως όσον αφορά την επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης να μην υιοθετήσει αυστηρότερους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε από δημοσιεύματα για την απουσία του Χουάνγκ από την αποστολή, αποφάσισε να του ζητήσει να συμμετάσχει στο ταξίδι. Ο επικεφαλής της Nvidia επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης στάσης του στην Αλάσκα.

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Μάλιστα, ο Τραμπ είχε δημοσιεύσει ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την τιμή του που ταξίδευε μαζί με «τον σπουδαίο Τζένσεν Χουάνγκ» και άλλους επιχειρηματίες προς τη «μεγάλη χώρα της Κίνας». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα ζητούσε από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο αποκαλούσε «ηγέτη εξαιρετικού κύρους», να «ανοίξει» την Κίνα, προκειμένου αυτοί οι «λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους».



Τον περασμένο μήνα, οι New York Times είχαν δημοσιεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε λάβει ενημέρωση για την υπόθεση περίπου έναν χρόνο πριν.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συγκεντρώσει στοιχεία από την ηλεκτρονική παρακολούθηση της Άλις Χουάνγκ, καταλήγοντας στην εκτίμηση ότι συνεργαζόταν με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Από τα δεδομένα της παρακολούθησης είχε προκύψει ότι η γυναίκα διατηρούσε στενή σχέση με έναν Αμερικανό πολίτη. Όταν οι αρμόδιοι ζήτησαν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, καθώς τα ονόματα Αμερικανών πολιτών συνήθως αποκρύπτονται από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω παρακολούθησης αλλοδαπών, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia.

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Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί τους επεξεργαστές της Nvidia στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ στον ανταγωνισμό με την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, αντιμετωπίζει την πορεία της εταιρείας ως σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση της ισχύος και της ανάπτυξης της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς.



Η παραδοχή του Χουάνγκ για την εξωσυζυγική σχέση και η αντίδραση του Τραμπ



Την Κυριακή, η Nvidia γνωστοποίησε ότι θα διενεργήσει εσωτερική έρευνα για την υπόθεση, μετά την παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ ότι είχε ερωτική σχέση με την Άλις Χουάνγκ.

Η εταιρεία, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι τέθηκε σε κίνδυνο είτε η εθνική ασφάλεια είτε απόρρητες πληροφορίες της Nvidia».

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Σε μήνυμα που απηύθυνε στο προσωπικό της εταιρείας, ο επικεφαλής της ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, αναφέροντας: «Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθιά».

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Αργότερα την ίδια ημέρα, δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ντόναλντ Τραμπ εάν, μετά τις αποκαλύψεις και την παραδοχή του Χουάνγκ, είχε μετανιώσει που δεν είχε αντιδράσει όταν έλαβε τις σχετικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας. «Όχι, δεν το νομίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Άνθρωποι που γνωρίζουν την Άλις Χουάνγκ αναφέρουν ότι μιλάει άπταιστα αγγλικά και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο επαφών με υψηλόβαθμα στελέχη της βιομηχανίας επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Στον κύκλο των γνωριμιών της περιλαμβάνεται ο Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς και στελέχη της Gigabyte, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συναρμολόγηση συστημάτων υπερυπολογιστών με τεχνολογία της Nvidia.

Πηγή: New York Times

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