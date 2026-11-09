Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Nvidia ξεκίνησε επίσημη έρευνα μετά τις καταγγελίες ότι ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ υπήρξε στόχος επιχείρησης κατασκοπείας ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια τη διατήρηση ερωτικής σχέσης με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.

Υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο ζήτησαν επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι η εταιρεία της Χουάνγκ λειτουργούσε ως βιτρίνα για την παράνομη απόκτηση τεχνολογίας.

Παρά την απουσία ενδείξεων για διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Τζένσεν Χουάνγκ δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με την εσωτερική έρευνα της εταιρείας του.

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Ο τεχνολογικός γίναντας Nvidia ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη αναξάρτησης έρευνας μετά τα δημοσιεύματα πως ο ιδρυτής της και διευθύνων συμβούλος της, Τζένσεν Χουάνγκ, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας επιχείρησης κατασκοπείας ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Σημειώνεται πως ο ίδιος ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με την Άλις Χουάνγκ από την Κίνα -παρά το γεγονός πως ήταν παντρεμένος-που υπάρχουν φόβοι πως ήταν κατάσκοπος.

Υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ζήτησαν από τον Χουάνγκ να ενημερώσει το Κογκρέσο αυτό τον μήνα, αναφορικά με το δημοσίευμα των New York Times το οποίο τόνισε ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε στενή σχέση με την Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να μετέφερε πληροφορίες στο Πεκίνο.

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Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, αν και το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι τέθηκαν σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή μυστικά της Nvidia, η έρευνα που διεξάγει θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο Χουάνγκ στηρίζει πλήρως την έρευνα και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί, προσέθεσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται προσχέδιο email του Χουάνγκ προς τους εργαζομένους, ο ίδιος παραδέχεται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Κινέζα ύποπτη για κατασκοπεία, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις του.

«Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ό,τι έκανα», φέρεται να λέει ο Χουάνγκ στο εν λόγω προσχέδιο email, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Τι είναι γνωστό για την Άλις Χουάνγκ

Οι πληροφορίες για το παρελθόν της Άλις Χουάνγκ είναι λιγοστές.

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Κατά τους New York Times, δεν είναι σαφές πότε συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο CEO της Nvidia με την CEO της Megaspeed αλλά η ίδια φέρεται να είχε αναρτήσει στα social media φωτογραφίες της μαζί με τον Χουάνγκ.

Η ίδια συστηνόταν ως διευθύνουσα σύμβουλος της Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη και στα εταιρικά έγγραφα εμφανιζόταν ως γενική διευθύντρια για διάστημα 8 μηνών αλά μετά το όνομά της αφαιρέθηκε. Επίσης, παλαιότερα φέρεται να εργαζόταν στην Κίνα ως τηλεοπτική ρεπόρτερ.

Βέβαια, η ίδια η η Megaspeed πιθανόν είναι εταιρεία-βιτρίνα για την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογία που οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν να εξαχθεί στην Κίνα.

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Κατόπιν εργάστηκε σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες και στη συνέχεια εντάχθηκε σε ένα ταμείο με έδρα τη Σαγκάη, το Hexi Capital, το οποίο έχει επενδύσει σε διάφορες εταιρείες που σχετίζονται με ημιαγωγούς και τεχνητή νοημοσύνη.

Επενδυτές του τομέα της τεχνολογίας που γνωρίζουν την εταιρεία, λένε ότι η Χουάνγκ και οι συνεργάτες της υπερηφανευόταν για τις σχέσεις τους με τον ισχυρό άνδρα της Nvidia και τις χρησιμοποιούσαν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια και να προωθήσουν το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο επιχειρήσεών τους, το οποίο έχει επενδύσει, παράλληλα με την κινεζική κυβέρνηση, σε κέντρα δεδομένων σε ολόκληρη την Κίνα.

Η ίδια η Megaspeed φέρεται να είχε αγοράσει 136.000 κάρτες γραφικών (GPU) από την Nvidia, οι ελεγκτές της οποίας βρήκαν μέρος τους μόνο στους server της Megaspeed. Δεν είναι σαφές τι απέγιναν οι υπόλοιπες κάρτες· αν αληθεύουν οι εκτιμήσεις, κατέληξαν στην Κίνα.

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