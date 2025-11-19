Στην αυξανόμενη ανησυχία για τη «φούσκα» της ΑΙ που πολλοί φοβούνται ότι θα «σκάσει» σύντομα οφείλεται κατά κύριο λόγο η πρόσφατη αστάθεια του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Χρηματιστές και αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή μέρα (18/11) θα είναι ένα τεράστιο τεστ, γι’αυτό και περιμένουν να δουν πόσο θα επηρεαστεί το Χρηματιστήριο προς το καλύτερο από την Nvidia, τη μεγαλύτερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και βασικό «παίκτη» στην αγορά της ΑΙ.

Η ανοδική κούρσα του Χρηματιστηρίου, η οποία ήταν χωρίς διακοπή από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι και αυτό τον μήνα, θα συνεχιστεί αν η Nvidia αποδώσει τα αναμενόμενα. Η αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας, που έχει ως έδρα την Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, αποτελεί το χρυσό πρότυπο για την τεχνολογία ΑΙ και αποδίδει κέρδη στην αγορά τα τελευταία 3 χρόνια.

Advertisement

Advertisement

Τσιπάκι της Nvidia

Οι επενδυτές θέλουν να ξέρουν αν η ζήτηση για τα «τσιπ» που κατασκευάζει η Nvidia συνεχίζεται ή αν υπάρχουν σημάδια κούρασης με την ΑΙ. Η μετοχή της Nvidia έχει πέσει πάνω από 10% μέσα στον Νοέμβριο αλλά συνολικά για το 2025 παρουσιάζει αύξηση 35%.

«Η αγορά για πρώτη φορά αναρωτιέται αν η απήχηση που έχει τον τελευταίο καιρό η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φανεί και στην πράξη» είπε ο Μπομπ Έλιοτ, Διευθυντής Πληροφορικής σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στο CNN. «Είναι πολύ μεγαλύτερο από το συνηθισμένο το βάρος που πέφτει πάνω στην Nvidia. Αν δεν φανεί αντάξια των υψηλών προσδοκιών που έχει στην αγορά, τότε θέλει προσοχή αργότερα», συμπλήρωσε.

Κέρδη που κινούν την αγορά

Κάθε επενδυτής θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τα σημερινά κέρδη της Nvidia. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του S&P 500 πράγμα που σημαίνει ότι οι επενδυτές επηρεάζονται άμεσα από τα μεγάλα κέρδη της εταιρείας. Αντίστοιχα, επηρεάζονται και από τυχόν απώλειες που μπορεί να έχει.

Πίνακας από το Χρηματιστήριο

Με δεδομένο ότι η Nvidia εμφάνισε κέρδη για τελευταία φορά τον Αύγουστο, υπάρχει έντονη ανησυχία σχετικά με την κυκλική χρηματοδότηση, με τις εταιρείες τεχνολογίας να εμπλέκονται σε ένα τεράστιο δίκτυο εξαιρετικά προσοδοφόρων επενδύσεων. Επομένως, η αγωνία είναι «στο κόκκινο» για το αν τα χρήματα που ρέουν μέσα στην «φούσκα» της ΑΙ θα μπορέσουν να διακιολογηθούν ενώ οι μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας έχουν γίνει σχετικά ακριβές.

Η ανησυχία όμως δεν αφορά μόνο τη Γουόλ Στριτ. Υπάρχει ανησυχία ότι η άνοδος της ΑΙ – η οποία έχει συμβάλει φέτος στην οικονομική ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας – δείχνει ότι εξασθενεί.

Με την αξία αγοράς της στα 4.4 τρις δολάρια, η Nvidia είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη σε αξία από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, εκτός από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Γερμανία.

(Με πληροφορίες από CNN)