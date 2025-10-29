Η Nvidia πέρασε στην ιστορία την Τετάρτη, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία που ξεπέρασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, επίτευγμα που τροφοδοτήθηκε από ένα εντυπωσιακό ράλι, εδραιώνοντας τη θέση της στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Το ορόσημο αυτό υπογραμμίζει τη ραγδαία μεταμόρφωση της εταιρείας από έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών σε θεμέλιο της παγκόσμιας βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Αναδεινύεοι, επίσης, τον διευθύνοντα σύμβουλο Τζένσεν Χουάνγκ σε εμβληματική φυσιογνωμία της Silicon Valley και μετατρέπει τα προηγμένα τσιπ της εταιρείας σε επίκεντρο της τεχνολογικής αντιπαράθεσης Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, η τιμή της μετοχής της Nvidia έχει δωδεκαπλασιαστεί, καθώς η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη ώθησε τον δείκτη S&P 500 σε ιστορικά υψηλά, πυροδοτώντας συζητήσεις για το αν οι διογκωμένες αποτιμήσεις της τεχνολογίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας νέας «φούσκας».

Το νέο ρεκόρ, που ήρθε μόλις τρεις μήνες μετά τη διάσπαση του φράγματος των 4 τρισ. δολαρίων, σηματοδοτεί αποτίμηση μεγαλύτερη από τη συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων και σχεδόν ίση με το ήμισυ του ευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600.

«Μακροπρόθεσμα, αναμένουμε ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα επιδιώξουν να αναπτύξουν εναλλακτικές ή εσωτερικές λύσεις ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη Nvidia στον τομέα της AI. Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες θα καταφέρουν, στην καλύτερη περίπτωση, να περιορίσουν, αλλά όχι να εκτοπίσουν, την κυριαρχία της Nvidia», σχολίασε ο Brian Colello, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar.