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Για χρόνια θεωρούνταν ξεπερασμένα, βαριά και «παλιομοδίτικα». Πολλά κατέληξαν σε αποθήκες, πατάρια, παλαιοπωλεία και καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, καθώς οι νεότερες γενιές προτιμούσαν τον μινιμαλισμό και τις πιο λιτές γραμμές στη διακόσμηση.

Σήμερα όμως τα ασημικά επιστρέφουν δυναμικά και διεκδικούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στο σπίτι.

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Δίσκοι σερβιρίσματος, σαμπανιέρες, φρουτιέρες, κηροπήγια, μπολ, δίσκοι κοκτέιλ και διακοσμητικά αντικείμενα από ασήμι ή επάργυρο μέταλλο γίνονται ξανά περιζήτητα, με ολοένα και περισσότερους νέους να αναζητούν μοναδικά κομμάτια σε thrift stores, δημοπρασίες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες μεταπώλησης.

Γιατί τα ασημικά επιστρέφουν στη μόδα

Η αναβίωση του vintage design αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της τελευταίας πενταετίας. Μετά από μια δεκαετία όπου κυριάρχησαν τα λευκά χρώματα, οι μίνιμαλ επιφάνειες και τα ουδέτερα υλικά, η διακόσμηση στρέφεται ξανά προς αντικείμενα με χαρακτήρα, ιστορία και προσωπικότητα.

Το περιοδικό Vogue σημειώνει ότι μια νέα γενιά συλλεκτών ανακαλύπτει το vintage ασήμι, όχι μόνο ως στοιχείο πολυτέλειας αλλά και ως μέρος της καθημερινότητας, με βίντεο καθαρισμού και παρουσίασης ασημικών να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές στα social media.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Newsweek, η Gen Z στρέφεται όλο και περισσότερο σε παλαιά ασημένια αντικείμενα, καθώς συνδυάζουν αισθητική, βιωσιμότητα και την αίσθηση του «old money» που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια.

Από το καλό σερβίτσιο στην καθημερινή χρήση

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, που φύλαγαν τα ασημικά για ειδικές περιστάσεις, οι νεότεροι τα χρησιμοποιούν πολύ πιο χαλαρά.

Ένας ασημένιος δίσκος μπορεί να φιλοξενήσει μπουκάλια αρωμάτων στο υπνοδωμάτιο, ένα vintage μπολ να γίνει διακοσμητικό στο σαλόνι, ενώ μια παλιά σαμπανιέρα να μετατραπεί σε γλάστρα ή δοχείο για παγάκια σε ένα βραδινό τραπέζι.

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Η νέα φιλοσοφία δεν αφορά τη συλλογή πολύτιμων αντικειμένων, αλλά την επαναχρησιμοποίηση κομματιών με ιστορία.

Πού ψάχνουν οι συλλέκτες

Η αυξανόμενη ζήτηση έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη αγορά γύρω από τα vintage ασημικά.

Εκτός από τα παραδοσιακά παλαιοπωλεία και τα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών, πολλοί αναζητούν κομμάτια σε πλατφόρμες όπως:

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Etsy



eBay



Chairish



1stDibs

Σύμφωνα με το Architectural Digest, η αγορά vintage ασημικών παρουσιάζει σημαντική άνοδο, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν αντικείμενα με διαχρονική αξία και χειροποίητο χαρακτήρα.

Πώς να ξεχωρίσετε το γνήσιο ασήμι

Όσοι αναζητούν ασημικά σε καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών καλό είναι να γνωρίζουν ορισμένα βασικά στοιχεία.

Το ασήμι sterling αποτελείται κατά 92,5% από καθαρό ασήμι και συνήθως φέρει τις ενδείξεις:

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Sterling



Sterling Silver



925



.925

Αντίθετα, τα επάργυρα αντικείμενα διαθέτουν μόνο μια λεπτή επίστρωση ασημιού πάνω σε άλλο μέταλλο.

Οι ειδικοί συνιστούν να ελέγχετε πάντα τις σφραγίδες του κατασκευαστή και τα hallmarks (χαράξεις πιστοποίησης), καθώς αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο ταυτοποίησης ενός αυθεντικού κομματιού.

Η τάση που φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει

Η επιστροφή του ασημιού δεν περιορίζεται μόνο στα αντικείμενα σπιτιού. Από τη μόδα μέχρι τα κοσμήματα και τη διακόσμηση, οι ασημί αποχρώσεις γνωρίζουν ισχυρή αναβίωση παγκοσμίως. Πολλοί σχεδιαστές μιλούν πλέον για μια πραγματική «αναγέννηση του ασημιού», η οποία συνδέεται με την αναζήτηση αυθεντικότητας, βιωσιμότητας και διαχρονικού design.

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ΜΚαι ίσως γι’ αυτό το επόμενο μεγάλο διακοσμητικό εύρημα να μην βρίσκεται σε κάποιο ακριβό κατάστημα design, αλλά σε ένα ξεχασμένο ράφι ενός παλαιοπωλείου, περιμένοντας να αποκτήσει ξανά θέση σε ένα σύγχρονο σπίτι.

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Με πληροφορίες από Vogue, Newsweek, Architectural Digest