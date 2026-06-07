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Την ανάγκη να παρακολουθείται με προσοχή η μετασεισμική δραστηριότητα, αλλά και να αποφεύγονται βιαστικές ή υπερβολικές αναφορές σε αριθμούς, επισημαίνει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε δήλωσή του στη HuffPost και στον Τέρενς Κουίκ.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σεισμολόγος και διδάκτωρ Γεωφυσικής, τονίζει ότι η επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου είναι συνεχής, ωστόσο καλεί όσους τοποθετούνται δημόσια να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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«Παρακολουθούμε τη μετασεισμική δραστηριότητα, αλλά ας είναι κάποιοι προσεκτικοί στους αριθμούς που δίνουν. Και εδώ και από το εξωτερικό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η επισήμανσή του έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για την εξέλιξη του φαινομένου, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική, στη Μαγνησία και στις περιοχές απέναντι από την Εύβοια