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Σειρά σεισμικών δονήσεων καταγράφηκε στην Εύβοια, με την ισχυρότερη να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:58, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής.

Λίγη ώρα μετά το φαινόμενο, ο καθηγητής Σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος μίλησε στην ΕΡΤ, εμφανιζόμενος καθησυχαστικός σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται στην περιοχή.

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Σύμφωνα με τα όσα είπε, η Βόρεια Εύβοια παρουσιάζει κατά διαστήματα σεισμούς αντίστοιχου μεγέθους και, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.

«Δεν πρέπει να μας προκαλεί ανησυχία η εν λόγω σεισμική αλληλουχία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι απαιτείται λίγος χρόνος προκειμένου οι επιστήμονες να έχουν πιο σαφή εικόνα για τα ακριβή χαρακτηριστικά της σεισμικής δραστηριότητας.

«Πρέπει να περιμένουμε λίγο γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πού είναι τα επίκεντρα. Η διάρκεια των σεισμών είναι μικρή, είναι μερικά δευτερόλεπτα».

Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η πρώτη δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ήταν σχετικά ασθενής, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ακολούθησε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, ο οποίος βρίσκεται στα όρια μιας ισχυρής σεισμικής δόνησης.

«Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς στο παρελθόν. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδήλι, είναι ένα ρήγμα που γνωρίζουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να διαπιστωθεί εάν ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός της ακολουθίας, σημειώνοντας πως απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει δώσει στο παρελθόν σεισμούς μεγαλύτερους των 6 Ρίχτερ. «Η περιοχή δίνει συνήθως σεισμούς της τάξης των 5 έως 5,5 Ρίχτερ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική ακολουθία που να προειδοποιεί για τη σημερινή δραστηριότητα.

Οι σεισμολόγοι συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, αξιολογώντας τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σεισμική ακολουθία στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.