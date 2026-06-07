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Σεισμός σημειώθηκε κατά τις 13.00 στην Εύβοια, και έγινε πολύ αισθητός και στην Αττική, με την ισχυρότερη δόνηση να ξεπερνά τα 5 Ρίχτερ.

Ειδκότερα, σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:02 το μεσημέρι με εστιακό βάθος 5 χλμ. με επίκεντρο 2 χλμ. Ανατολικά Νοτιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 12:58 6 χλμ. νότια της ιδίας τοποθεσίας.

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Γενικότερα, την αρχική δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ακολούθησαν αρκετές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων αυτή των 5,2 βαθμών ήταν η μεγαλύτερη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας ‘Αννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός ωστόσο υπάρχουν «εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο με κατολισθήσεις αλλά και ζημιές σε σπίτια στο Προκόπι και στη Δαφνούσα». Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης βρίσκονταν σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές ώστε να γίνει η καταγραφή των ζημιών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί και πραγματοποιούν περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προχώρησαν και στην απομάκρυνση πετρών σε δρόμο της περιοχής Δερβένι Ευβοίας.

Όπως είπε στο στο evia online ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου Γιάννης Καντζούρας οι σεισμοί ήταν πολύ δυνατοί με επίκεντρο την περιοχή της Δαφνούσας- ένας τρίτος ήταν μικρότερος. Υπήρξαν ζημιές στο Προκόπι και στις γύρω περιοχές. Την ώρα του σεισμού ήταν σε εξέλιξη βάφτιση σε εκκλησία πριν φτάσεις στο Προκόπι. Αμέσως βγήκαν όλοι έξω ενώ η εκκλησία υπέστη ζημιές. Υπάρχει έντονη ανησυχία στην περιοχή. Ο αντιδήμαρχος είπε ότι ο σεισμός δεν είχε φορά από κάτω πρός τα πάνω αλλά είχε ταλάντευση δεξιά αριστερά.

Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές.

Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ανέφερε πως η σεισμική δραστηριότητα είναι συνηθισμένη στην ευρύτερη περιοχή.

4️⃣6️⃣ 🟠 Σεισμός M 4.6, 07/06 12:58, βάθος 5 χλμ, 13 χλμ ΝΔ από Μαντούδι.



Αυτόματη Λύση, ΕΚΠΑ#σεισμος #seismos pic.twitter.com/hXbjFu5djx — EQGR (@eqgr) June 7, 2026