Η παρουσία μωβ μεδουσών κάνει ξανά αισθητή την εμφάνισή της στις ελληνικές θάλασσες, με τις αρχές να προχωρούν σε προληπτικά μέτρα, όπως η τοποθέτηση πλωτών πλεγμάτων σε παραλίες της Εύβοιας.

Παρά την αυξημένη εμφάνιση, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤNews, η υδροβιολόγος και διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Αναστασία Μήλιου, εξήγησε ότι οι μέδουσες αποτελούν διαχρονικό κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η άνοιξη είναι μια μαγική περίοδος για τη θάλασσα, με μεγάλη παραγωγικότητα, και μέσα σε αυτή τη φυσική διαδικασία εντάσσονται και οι εξάρσεις των μεδουσών, κυρίως στο ανοιχτό πέλαγος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, ο κύκλος ζωής των μεδουσών είναι σύντομος, ενώ οι πληθυσμοί τους μεταβάλλονται γρήγορα. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ούτε για τους λουόμενους ούτε για υπερβολικές αντιδράσεις που εντείνουν τον φόβο.

Πλωτά φράγματα σε παραλίες της Βόρειας Εύβοιας

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, με έμφαση στις παραλίες του Βόρειου Ευβοϊκού, όπου και πέρυσι είχε καταγραφεί αυξημένη παρουσία μεδουσών.

Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τους δήμους και τα επιμελητήρια, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων σε επιλεγμένα σημεία.

«Από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει εκδοθεί σχετική πρόσκληση προς τους δήμους, ώστε να τοποθετηθούν πλωτά δίχτυα συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων σε επιλεγμένα σημεία», σημείωσε.

Τα συγκεκριμένα μέτρα θα εφαρμοστούν πιλοτικά τη φετινή χρονιά, με στόχο να περιοριστεί η είσοδος των μεδουσών σε οργανωμένες παραλίες. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, απαιτείται συνεχής συντήρηση και καθαρισμός, καθώς τα δίχτυα συγκρατούν και βιολογική μάζα.

Ο κ. Κελαϊδίτης υπογράμμισε ακόμη ότι το φαινόμενο δεν είναι σταθερό, ούτε επηρεάζει όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο.

«Οι μέδουσες μετακινούνται ανάλογα με τον κυματισμό και τα θαλάσσια ρεύματα. Μια παραλία μπορεί να επηρεάζεται τη μία ημέρα και την επόμενη να είναι απολύτως καθαρή», εξήγησε.

Την ίδια στιγμή, έκανε λόγο για ένα φαινόμενο που εμφανίζεται περιοδικά και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μπορεί να διαρκέσει έως και τρία χρόνια.

Η Αναστασία Μήλιου ανέδειξε επίσης την υπεραλίευση ως βασικό παράγοντα για τις εξάρσεις των μεδουσών, καθώς έχει διαταράξει τη φυσική ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

«Έχουμε καταστρέψει τους μηχανισμούς αυτορρύθμισης της θάλασσας. Πολλά είδη ψαριών, αλλά και οι θαλάσσιες χελώνες, είναι φυσικοί θηρευτές των μεδουσών. Όταν αυτοί μειώνονται λόγω υπεραλίευσης, διαταράσσεται η ισορροπία», τόνισε.

