Οι μέδουσες επέστρεψαν νωρίτερα φέτος στις ελληνικές θάλασσες, με τις πρώτες καταγραφές να σημειώνονται ήδη σε αρκετές παραλίες της Ανατολικής Αττικής και στον Ευβοϊκό Κόλπο.

Βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και το οποίο καταγράφει εκατοντάδες μέδουσες να έχουν κατακλύσει τη θαλάσσια περιοχή της Ευβοίας, προκαλεί ανησυχία στους λουόμενους.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν πλήθος μεδουσών να κινούνται κοντά στην ακτή, γεγονός που αποδίδεται –σύμφωνα με ειδικούς– στις αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, οι οποίες ευνοούν την πρόωρη εμφάνισή τους.

Συγκεκριμένα, εκατομμύρια μωβ μέδουσες απαθανατίστηκαν στο παραλιακό μέτωπο από Πολιτικά έως Δάφνη στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο.

«Τα καλοκαίρια που απολαμβάναμε τη θάλασσα στον Ευβοϊκό θα μοιάζουν μακρινό όνειρο αν δεν αλλάξει κάτι! Εκατομμύρια μικρές καφέ και μωβ μέδουσες για περισσότερα από 5 μίλια από τα Πολιτικά έως και την Δάφνη Ευβοίας!» είναι το σχόλιο που συνοδεύει βίντεο που ανέβηκε στο Facebook.

Μετά τις παραλίες του Ωρωπού, όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες, οι μέδουσες έκαναν την εμφάνισή τους και στις ακτές της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κολυμβητών, αρκετά άτομα του είδους Cotylorhiza tuberculata παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Ζούμπερι, αλλά και στη Ραφήνα.

Η Cotylorhiza tuberculata, γνωστή και ως «τηγανητό αυγό» λόγω του ιδιαίτερου σχήματος και των χρωματισμών της, μπορεί να φτάσει έως και τα 40 εκατοστά. Ωστόσο είναι απολύτως ακίνδυνη για τον άνθρωπο.