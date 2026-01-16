Σοκ στην κοινωνία της Ερέτριας έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση σε βάρος ενός 16χρονου, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μαθητές γυμνασίου καθώς επέστρεφε από το σχολείο, εξαιτίας μιας διαμάχης για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Οι έξι ανήλικοι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύει το Star δείχνει την αγριότητα της επίθεσης που δέχτηκε ο ανήλικος.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που το θύμα περπατά αμέριμνο με την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του στο δρόμο. Όπως φαίνεται τον ακολουθούν ανήλικοι πάνω σε πατίνια, τρέχουν να τον προλάβουν. Λίγα μέτρα παρακάτω δέχεται άγρια χτυπήματα από την ομάδα των 6 μαθητών.

Αιμόφυρτος στο έδαφος, με το σαγόνι σπασμένο και εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, ο 16χρονος μαθητής εκλιπαρούσε για βοήθεια. «Το παιδί ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα, τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».

Η ομάδα των νταήδων το βάζει στα πόδια. Στο σημείο μαζεύεται κόσμος που προσπαθεί να βοηθήσει τον μαθητή.

«Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί».