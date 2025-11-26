Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Νοεμβρίου, στο Rohtak, Haryana της Ινδίας, όταν ένας 16χρονος παίκτης μπάσκετ της εθνικής ομάδας έχασε τη ζωή του την ώρα που έκανε προπόνηση στο γήπεδο.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας της περιοχής, ο Hardik Rathi προπονείται μόνος του σε ένα υπαίθριο γήπεδο στο Lakhan Majra. Όταν πάει να καρφώσει στη σκουριασμένη μπασκέτα, τότε αυτή καταρρέει και τον πλακώνει τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
Οι συμπαίκτες του που ήταν μπροστά, έσπευσαν να σηκώσουν τον στύλο και να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η βάση της μπασκέτας χτύπησε τον Hardik στο στήθος και προκάλεσε εσωτερική αιμορραγία, που οδήγησε στο θάνατό του.
Σε ένδειξη σεβασμού, η Ολυμπιακή Ένωση του Haryana ανέστειλε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ σε ολόκληρη την πολιτεία για τις επόμενες τρεις ημέρες.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει λεπτομερή έρευνα σχετικά με την κατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού και τα πρότυπα ασφαλείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ινδίας.