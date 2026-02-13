Συνελήφθη αστυνομικός στην Εύβοια για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία της συζύγου του.

Σύμφωνα μεπληροφορίες του eviareporter.gr, η γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε με φραστικό επεισόδιο, το οποίο, όπως κατήγγειλε η γυναίκα, εξελίχθηκε και σε σωματική επίθεση. Ο καταγγελλόμενος αστυνομικός, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.