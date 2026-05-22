Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε το αρμόδιο γραφείο του Α Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου. Και μπορεί ο πρωταγωνιστής του του επεισοδίου να μην άσκησε βία στη σύντροφό του, ωστόσο, τα τηλεφωνήματα και τα λόγια που είπε, προκαλούν πραγματικό πανικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε μια 22χρονη Ελληνίδα, ο 26χρονος πρώην σύντροφός της, δεν ξεπέρασε ποτέ το γεγονός ότι του ζήτησε να χωρίσουν. Χθες της τηλεφώνησε και ούτε λίγο ούτε πολύ την απείλησε ότι θα την πυροβολήσει πέντε φορές με το όπλο που έχει. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών.

Ο 26χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με πληροφορίες έχει και στο παρελθόν απασχολήσει για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: patris.gr