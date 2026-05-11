Σοκ και οργή προκαλεί στο Ηράκλειο η υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη, ενώ ο 30χρονος σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις καταθέσεις, τα ευρήματα στο σημείο και κυρίως όσα φέρεται να περιέγραψε ένα από τα παιδιά της οικογένειας, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή του περιστατικού.

Η γυναίκα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο κοντά στο πατρικό της σπίτι, βαριά τραυματισμένη και αβοήθητη. Περαστικός οδηγός που την είδε στην άκρη του δρόμου ειδοποίησε άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Οι εικόνες από το σημείο αλλά και οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με συγγενικά της πρόσωπα, η 28χρονη φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, κατάγματα στην αυχενική μοίρα και εκτεταμένα εγκαύματα και εκδορές από σύρσιμο στην άσφαλτο.

Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε ενώπιον των αστυνομικών ότι η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση και πως η γυναίκα έπεσε στον δρόμο. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή αμφισβητείται έντονα τόσο από τους συγγενείς της 28χρονης όσο και από στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας, το οποίο φέρεται να είπε ότι ο πατέρας του άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και πέταξε έξω τη μητέρα του, ενώ στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα.

Η αδερφή της τραυματισμένης γυναίκας έκανε λόγο για βίαιη συμπεριφορά του 30χρονου τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι είχαν υπάρξει και στο παρελθόν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Όπως ανέφερε, σε έναν προηγούμενο καυγά είχε τραυματιστεί ακόμη και η μητέρα τους όταν προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη της. Οι ίδιες μαρτυρίες περιγράφουν ένα κλίμα έντασης και φόβου μέσα στην οικογένεια, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια πριν από το σοβαρό περιστατικό.

Το χρονικό της υπόθεσης παρουσιάζει επίσης κενά που ερευνώνται. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ζευγάρι έφυγε από το σπίτι μαζί με τρία από τα παιδιά του και περίπου 22 λεπτά αργότερα ο 30χρονος τηλεφώνησε στην πεθερά του αναφέροντας ότι είχε συμβεί τροχαίο. Η απόσταση όμως από το σπίτι μέχρι το σημείο όπου βρέθηκε η 28χρονη θεωρείται μικρή, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τις κινήσεις που προηγήθηκαν.

Σε βάρος του 30χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του, η οποία αναμένεται να γίνει την Τρίτη. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της 28χρονης ανέφερε πως η γυναίκα έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ωστόσο συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.