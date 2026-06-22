Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Nvidia αναπτύσσει λογισμικό και ημιαγωγούς για να ενισχύσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των ανθρωποειδών ρομπότ στους χώρους εργασίας.

Το σύστημα Halos, βασισμένο σε τεχνολογία αυτόνομων οχημάτων, επιτρέπει στα ρομπότ να αντιλαμβάνονται καλύτερα το περιβάλλον τους και να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντικαταστήσει τους περιοριστικούς μηχανισμούς ασφαλείας με προηγμένα συστήματα αντίληψης που επιτρέπουν τη στενή συνεργασία ρομπότ και ανθρώπων.

Παράλληλα, η Nvidia δημιούργησε εργαστήριο για δοκιμές ασφαλείας, βοηθώντας τους κατασκευαστές να προετοιμαστούν για τις απαραίτητες ρυθμιστικές πιστοποιήσεις.

Η αγορά της ανθρωποειδούς ρομποτικής αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά, με τις εκτιμήσεις να προβλέπουν έσοδα 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2035.

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Η Nvidia επενδύει στη δημιουργία ανθρωποειδών ρομπότ που λειτουργούν με μεγαλύτερη ασφάλεια σε περιβάλλοντα με ανθρώπους, επιδιώκοντας να τους δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ανθρωποειδή έτοιμα να συνυπάρξουν με τους ανθρώπους στην εργασία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Nvidia προσφέρει πλέον λογισμικό και ημιαγωγούς που φιλοδοξούν να επιτρέψουν στα ανθρωποειδή ρομπότ να ενταχθούν στους χώρους εργασίας και να αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με τους ανθρώπους – ακόμη και μέσω φυσικής επαφής, όταν αυτό απαιτείται.

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Το λογισμικό Halos της Nvidia, το οποίο αναπτύχθηκε βάσει συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε αυτόνομα οχήματα, θα αποτελέσει τη βάση για υπολογιστικά συστήματα που προσδίδουν στα ρομπότ πολύ καλύτερη επίγνωση του περιβάλλοντός τους, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της τη Δευτέρα.

Nvidia is working to make humanoid robots safer around people, arguing that they’ll need to handle split-second decisions before they can be trusted to work closely with humans. https://t.co/4I4y6l9006 June 22, 2026

Η Nvidia και οι ομότιμές της στη Silicon Valley ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη τεχνολογίας για τη ρομποτική, παρουσιάζοντάς την ως την επόμενη μεγάλη αγορά για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα μηχανήματα αυτά θα εξελιχθούν σε μια αγορά δισεκατομμυρίων συσκευών, προβλέπουν τα στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας.

Η ανθρωποειδής ρομποτική —τεχνολογία σχεδιασμένη να προσομοιάζει την ανθρώπινη μορφή, με κεφάλι, κορμό και άκρα— θα αποφέρει έσοδα 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2035, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Barclays.

Ωστόσο, η βιομηχανία θα πρέπει να ξεπεράσει ορισμένα εμπόδια. Τα τρέχοντα συστήματα ασφαλείας αναγκάζουν τα ρομπότ να σταματούν ή να μειώνουν την ταχύτητά τους όταν υπάρχει πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με άνθρωπο. Αυτό τα καθιστά λιγότερο παραγωγικά. Οι δικλίδες ασφαλείας εμποδίζουν επίσης τις συνεργατικές δραστηριότητες, όπως το να παραδίδουν αντικείμενα σε συναδέλφους ή να τους βοηθούν να σηκώσουν κάτι βαρύ.

«Αν σκεφτεί κανείς την ασφάλεια στην περίπτωση ενός παραδοσιακού βιομηχανικού ρομπότ, η λογική είναι ότι είτε πρέπει να βρίσκεται μέσα σε προστατευτικό κλωβό είτε να διαθέτει αισθητήρες που εντοπίζουν εμπόδια και το αναγκάζουν να σταματά», δήλωσε ο Amit Goel, ανώτερο στέλεχος διαχείρισης προϊόντων της Nvidia. «Όμως αυτό δεν αρκεί για ένα ανθρωποειδές ρομπότ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι οι μηχανές που προορίζονται να συνεργάζονται στενά με ανθρώπους απαιτούν πολύ πιο προηγμένα συστήματα αντίληψης και ασφάλειας.

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Η Nvidia θα παρέχει τεχνολογία για ρομπότ όπως το Digit της Agility Robotics, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις με βάση την ανάλυση του περιβάλλοντός τους και των συνθηκών που επικρατούν γύρω τους. Η συγκεκριμένη εξέλιξη απαιτεί εξειδικευμένο υλικό που να υποστηρίζει αυξημένη επίγνωση ασφάλειας, όπως αναφέρει η εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Nvidia προσφέρει το Halos ως ένα είδος λειτουργικού συστήματος που «τρέχει» πάνω στο hardware IGX Thor, αποτελώντας τη βάση για πιο προηγμένα και ασφαλή ρομποτικά συστήματα.

You were promised robots that take the night shift.



The pitch writes itself. Machines that never tire, never quit, never ask for a raise. The end of human labor as we know it.

Here's what the money actually bought.



Figure is worth $39 billion. It has 40 robots loading parts at… pic.twitter.com/eeLXjHKp82 — Rand Group (@randgroup) June 22, 2026

Τα ρομπότ αυτά θα μπορούν να συνδέονται και με εξωτερικούς αισθητήρες για να έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου γύρω τους. Για παράδειγμα, ένα αυτόνομο περονοφόρο σε μια αποθήκη θα μπορεί να «τραβάει» δεδομένα από κάμερες του χώρου και να βλέπει τι υπάρχει ακόμη και πίσω από μια γωνία. Έτσι θα αποφασίζει αν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια ταχύτητα ή αν πρέπει να κόψει για να αποφύγει πιθανή σύγκρουση, αναφέρει το Bloomberg.

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Η Nvidia, η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, αντλεί σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από τα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε data centers για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, συχνά προσφέροντας μέρος της τεχνολογίας της δωρεάν, με στόχο να διευρύνει ακόμη περισσότερο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε νέες εφαρμογές και βιομηχανίες.

Σε μια ακόμη κίνηση για την επιτάχυνση της υιοθέτησης της ρομποτικής, η Nvidia δημιούργησε ένα εργαστήριο όπου κατασκευαστές ρομπότ και πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν δοκιμές ασφάλειας πριν απευθυνθούν στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Οι μηχανικοί της εταιρείας θα αναλαμβάνουν προελέγχους και θα προτείνουν, όπου χρειάζεται, τεχνικές βελτιώσεις και διορθώσεις στον σχεδιασμό των συστημάτων.

Τα ρομπότ έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τα αυτόνομα οχήματα, τα οποία συνήθως απλώς χρειάζεται να αποφεύγουν να χτυπήσουν ανθρώπους ή αντικείμενα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ όμως πρέπει να είναι πολύ πιο ευέλικτο και να μπορεί να προσαρμόζεται σε πιο σύνθετες καταστάσεις, όπως εξήγησε ο Pras Velagapudi της Agility Robotics. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη τοποθετήσει τα ανθρωποειδή ρομπότ της σε πραγματικές εγκαταστάσεις πελατών, όπως σε εργοστάσια της Toyota στον Καναδά, δείχνοντας ότι η τεχνολογία αρχίζει να περνά από τη θεωρία στην πράξη.

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