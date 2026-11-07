Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή ρολού μοσχαρίσιου κιμά γεμιστού με ντοματίνια, φρέσκα κρεμμυδάκια και μυρώνια, το οποίο συνοδεύεται ιδανικά από πουρέ πατάτας.

Το μείγμα του κιμά εμπλουτίζεται με μαϊντανό, μουστάρδα και μέλι, ενώ το ρολό ψήνεται στον φούρνο για περίπου τριάντα πέντε λεπτά.

Για το επιδόρπιο προτείνεται η παρασκευή καμένου cheesecake με ξινομυζήθρα, το οποίο ψήνεται σε υψηλή θερμοκρασία μέχρι να αποκτήσει σκούρα επιφάνεια.

Το γλυκό πρέπει να παραμείνει μαλακό στο κέντρο του και να αφεθεί να κρυώσει πριν από το σερβίρισμα.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε ρολό κιμά γεμιστό με ντοματίνια, φρέσκα κρεμμυδάκια και μυρώνια.

Θα προσθέσουμε μαϊντανός ψιλοκομμένο, καπνιστή πάπρικα, μουστάρδα και μέλι. Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας.

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Για γλυκό, καμένο cheesecake με ξινομυζήθρα.

Καλή όρεξη.

Ρολό κιμά γεμιστό με ντοματίνια, κρεμμυδάκια και μυρώνια

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 35′

Υλικά

για τον κιμά

700 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος

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½ μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 ξερό κρεμμύδι, τριμμένο

150 γρ. φρυγανιά, τριμμένη

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1 αυγό

80 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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για τη γέμιση

15 ντοματίνια, ολόκληρα

½ μάτσο μυρώνια, ψιλοκομμένα

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

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1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

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40 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για το άλειμμα

1 κ.γ. μέλι της αρεσκείας μας

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1 κ.γ. μουστάρδα απαλή

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

για τον κιμά

Αρχικά ρίχνουμε, σε μπολ, τα υλικά για τον κιμά και ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε ένα αφράτο μείγμα.

για τη γέμιση

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά.

Στη συνέχεια, σοτάρουμε τα ντοματίνια και τα κρεμμυδάκια για 4′-5′, μέχρι να ροδίσουν.

Αποσύρουμε και αλατοπιπερώνουμε.

Ρίχνουμε τα μυρώνια, την πάπρικα, ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε να κρυώσει.

για το ρολό

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Λαδώνουμε ένα μέτριο ταψί.

Απλώνουμε μια λαδόκολλα σε μια λεία επιφάνεια και ρίχνουμε το μείγμα του κιμά. Το ανοίγουμε με τα χέρια μας σε παραλληλόγραμμο πάχους 2 εκ. Στο κέντρο του, κατά μήκος της μακριάς πλευράς, ρίχνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση. Πλάθουμε σε ρολό, εγκλωβίζοντας τη γέμιση.

Ανακατεύουμε τα υλικά για το άλειμμα και με ένα πινέλο αλείφουμε το ρολό.

Βάζουμε προσεκτικά στο ταψί και ψήνουμε για 30′-35′, μέχρι να ροδίσει καλά.

Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #242» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Καμένο cheesecake με ξινομυζήθρα

Καμένο cheesecake/iStock

Μερίδες: 10-12

Προετοιμασία: 20′

Ψήσιμο: 30′

Υλικά

500 γρ. τυρί κρέμα, σε θερμοκρασία δωματίου

500 γρ. ξινομυζήθρα Κρήτης

270 γρ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

5 μεγάλα αυγά

2 κρόκοι αυγών

500 γρ. κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά

30γρ. κορν φλάουρ

λίγο βούτυρο για τα σκεύη

Εκτέλεση

Ξεκινάμε προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 220-230°C.

Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το τυρί κρέμα με την ξινομυζήθρα και τη ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα έως ότου έχουμε μια απαλή και ομοιογενή κρέμα. Χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα, προσθέτουμε πρώτα το κορν φλάουρ και έπειτα τους κρόκους και τα αυγά ένα ένα.

Μόλις ομογενοποιηθεί καλά το μείγμα, ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και χτυπάμε λίγο ακόμα.

Για καλύτερη υφή, ομογενοποιούμε στο τέλος με ένα μπλέντερ χειρός.

Βουτυρώνουμε ένα ταψί ή τσέρκι διαμέτρου 24 εκ. (ή ατομικά τσέρκια διαμέτρου 10 εκ.) και τοποθετούμε στο εσωτερικό ένα μεγάλο κομμάτι αντικολλητικό χαρτί, έτσι ώστε να καλύπτει τον πυθμένα και τα τοιχώματα του σκεύους και να εξέχει κατά 3-4 εκ.

Αδειάζουμε μέσα το μείγμα και ψήνουμε για 30′, αν χρησιμοποιήσουμε μεγάλο σκεύος, ή για 12′-15′, αν χρησιμοποιήσουμε ατομικά. Όταν βγάλουμε από τον φούρνο το γλυκό, πρέπει να έχει αποκτήσει μια σκούρα καφετιά (κατά τόπους μαύρη) επιφάνεια, αλλά να είναι πολύ μαλακό στο κέντρο (σαν άψητο), ειδάλλως θα σφίξει πολύ και θα στεγνώσει.

Αφήνουμε να κρυώσει και διατηρούμε εκτός ψυγείου.

Το σερβίρουμε σκέτο για να απολαύσουμε την ωραία, τυρένια γεύση του, που θα έρθει σε ωραία κόντρα με την καραμελένια επιφάνεια.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #244» σε συνταγή Στέλιου Παρλιάρου.