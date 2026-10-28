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Μαγειρεύουμε χοιρινό με κάστανα, τσακώνικο ή αλλιώς «χιουρί με γάστενα» για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο και λευκό κρασί.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 15′

Εκτέλεση

Αλατίζουμε το κρέας.

Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και τσιγαρίζουμε το κρέας σε δύο δόσεις, για 6′-8′ κάθε δόση, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι τα κομμάτια να ροδίσουν ομοιόμορφα. Ρίχνουμε όλες τις δόσεις στην κατσαρόλα, προσθέτουμε το κρεμμύδι και τσιγαρίζουμε για 1′-2′ ακόμη.

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Σβήνουμε με το κρασί, αφήνουμε να κοχλάσει για 1′-2′ ώστε να εξατμιστεί το αλκοόλ και ρίχνουμε στην κατσαρόλα περίπου 300 ml νερό, ίσα να καλύψει το κρέας.

Αφήνουμε να πάρει βράση, ξαφρίζοντας καλά, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε με σκεπασμένη κατσαρόλα για 50′-60′, μέχρι να γίνει το κρέας και να μείνει με λιγοστή σάλτσα.

Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό στη διάρκεια του μαγειρέματος.

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Προσθέτουμε τα κάστανα, ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για άλλα 15′ περίπου, μέχρι η σάλτσα να δέσει και τα κάστανα να μαλακώσουν.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #250» σε συνταγή Μεταξίας Χίλαρη-Κυρίου.

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